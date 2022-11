Arlete se despede, mas nem tanto

Ela garante, porém, que permanecerá trabalhando no partido, de que é vice-presidente regional.

Após ter anunciado aposentadoria da vida eleitoral e conseguir fazer seu sucessor na Câmara Legislativa, a distrital Arlete Sampaio recebeu uma homenagem, em festa com toda a cúpula do PT no Distrito Federal.

Ela garante, porém, que permanecerá trabalhando no partido, de que é vice-presidente regional.

O evento, no Clube da Saúde, deu direito a imagens com o sucessor Gabriel Magno, eleito distrital com apoio da corrente de Arlete, mais a sindicalista Rosilene Corrêa, que disputou o Senado, a deputada reeleita Erika Kokay e também o distrital reeleito Chico Vigilante.

Mais de mil militantes apareceram por lá. “Arlete vai continuar fazendo política de qualidade aqui no Distrito Federal, pois mulheres como ela não se aposentam nunca”, disse Chico Vigilante.

Gabriel Magno registrou que “é muito difícil a gente encontrar uma companheira capaz de juntar tanta gente em um espaço como esse, fazendo um retrato não apenas de sua história, mas da esquerda brasileira”