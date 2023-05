Apelos por acordo na greve dos professores

O próprio Vale admite que “o efeito da greve penaliza com mais intensidade a parte mais fraca que são os estudantes da rede pública de ensino”

Até apoiadores dos dirigentes do Sindicato dos Professores do Distrito Federal começam a sugerir mais esforços em busca de uma composição que permita a volta às aulas.

O distrital petista Ricardo Vale, vice-presidente da Câmara Legislativa, fechou com sua bancada no respaldo à greve, mas já diz que “o governo e a categoria dos docentes terão que chegar a um acordo, o mais rápido possível, que possa pôr um fim no movimento”.

Para Ricardo Vale, a greve na educação brasiliense não é boa, nem para os professores e nem para o Buriti. Para isso pesa sempre um argumento, a impopularidade da greve.

O próprio Vale admite que “o efeito da greve penaliza com mais intensidade a parte mais fraca que são os estudantes da rede pública de ensino”. E suas famílias claro. Nesta quarta-feira, às 10h tem nova reunião entre a turma do sindicato e técnicos do governo do Distrito Federal.