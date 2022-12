Antiga Codeplan fica com Jean Lima

O governador Ibaneis Rocha avisou que se trata de “mais um nome que compõe o nosso time de governo para nossa próxima gestão”

O instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal teve confirmada nesta quarta-feira, 28, a permanência de Jean Lima. Vem a ser a antiga Codeplan.

O governador Ibaneis Rocha avisou que se trata de “mais um nome que compõe o nosso time de governo para nossa próxima gestão”.

Antes disso, Ibaneis também confirmou que a Secretaria de Fazenda, ficará com o atual titular José Itamar Feitoza, o que já era semi-oficial desde que o secretário de Governo, José Humberto Pires, antecipou a escolha.

Especialista em direito administrativo e servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal), Gustavo Carvalho Amaral será o novo secretário de Tecnologia.

Tanto na Secretaria de Projetos Especiais quando no DF Legal, os dois atuais comandantes permanecem: Roberto Andrade e Cristiano Mangueira.

Zebra na Agricultura

A grande surpresa por conta das últimas nomeações para o novo gabinete de Ibaneis ficou por conta da Secretaria de Agricultura.

Era dado como certo que o cargo iria para o distrital Roosevelt Vilela, que deixaria a segunda secretaria da Câmara Legislativa, mas acabou ficando com Fernando Antônio Rodriguez.

Vem a ser uma indicação da deputada bolsonarista Bia Kicis, que fez valer sua condição de mais votada na bancada federal.

Claryssa Roriz comandará a SEAC



O governador Ibaneis Rocha também anunciou o nome de Claryssa Roriz para o comando da Secretária de Atendimento à Comunidade, a SEAC.

Desde março, ela ocupa a subsecretária de Parcerias e Voluntariado da pasta. Casada com o distrital eleito Joaquim Roriz Neto (PL), Clara, como é conhecida por todos, pretende aproximar governo e sociedade.

“Vamos dar uma cara nova para a secretaria. Um dos propósitos é estabelecer parcerias com projetos sociais que já atuam nas diversas regiões administrativas e conhecem as necessidades da população.

O objetivo é trabalhar em conjunto com as lideranças comunitárias e conseguir levar às ações do Estado até a ponta, onde estão os que mais precisam. A pasta se voltará para os verdadeiros porta-vozes das cidades: as lideranças” afirma.

Apostas oposicionistas para 2026

Pode ter sido, como assumido, apenas um encontro de amigos. Pode também sinalizar um pacto para o futuro.

Mas o mais provável é que seja o primeiro passo para uma competição bastante dura. Encontraram-se em um bar do Distrito Federal o governador Rodrigo Rollemberg, o presidente do Sebrae brasiliense, Valdir Oliveira, e o ainda distrital Leandro Grass, candidato da federação PT-PV-PCdoB ao Buriti neste ano.

Sim, são amigos. Mas também são todos candidatíssimos às eleições de 2026. E correm na mesma faixa, a oposição de esquerda. Rollemberg não conseguiu eleger-se deputado federal desta vez, embora bem votado, por conta do quociente eleitoral.

Grass surpreendeu na reta final da campanha, por pouco não força um segundo turno e é ostensivamente postulante a cargo majoritário. Valdir Oliveira, filiado ao PSB de Rollemberg e ex-secretário poderoso na gestão dele, já se declarou disposto a disputar eleições. E para o Buriti.