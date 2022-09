Ampliação da rede de transportes

De quebra, Ibaneis lembra que é preciso construir novas rodoviárias e implantar abrigos de ônibus, além de substituir os que estão danificados

O governador Ibaneis Rocha colocou as cartas na mesa. Se os adversários ficam fazendo promessa em cima de promessa sobre os transportes no Distrito Federal, ele apresentou um projeto mais ambicioso do que todos os demais. Em um possível segundo mandato pretende não só expandir a atual linha de Metrô em Samambaia e Ceilândia como estendê-la até a Asa Norte. E, mais, fazer a segunda linha, ligando Santa Maria, Gama, Riacho Fundo e Recanto das Emas à rede já existente. Quer concluir o eixo oeste do BRT, aumentar a frota de ônibus e construir mais viadutos para ajudar na fluidez de trânsito. De quebra, Ibaneis lembra que é preciso construir novas rodoviárias e implantar abrigos de ônibus, além de substituir os que estão danificados. Para alfinetar os adversários que fazem propostas mirabolantes, o governador tem um argumento: “eu acho interessante candidatos que sentam em bancada de entrevistas e fazem promessas custosas, pois eles esquecem que tem um caixa que tem que ser coberto”. Sua posição, afirma, é diferente: “eu arrecado seu imposto e tenho que dizer como é que eu vou gastar, uma vez que a fonte de recurso é só uma, o bolso do contribuinte”.

Experiência positiva

Faltando apenas 18 dias para as eleições, o governador Ibaneis acelera seu esforço para manter proximidade com o eleitorado. Nesta quarta-feira, 14, visitou Ceilândia e de Taguatinga. “Tem sido muito positivo”, avaliou, “porque eu recebo uma resposta da comunidade, muito importante para quem está nas ruas e para quem está governando”. Ibaneis fez até um relato do dia: “hoje passei por avenidas da Ceilândia, desci na Hélio Prates até Taguatinga, andamos pela avenida comercial e o que você vê da população é o carinho, eu acho que isso é retribuição pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo”, contou. “Estou feliz com esses 30 dias de campanha”, concluiu. Durante a passagem por Ceilândia, o governador lembrou que a obra do Túnel de Taguatinga também beneficiará a região, além de Samambaia, Pôr-do-Sol e Sol Nascente, além da própria Taguatinga.

Arte diferente

Quem passar pelo Anexo II da Câmara dos Deputados vai se deparar com a exposição ‘A realidade da pele na arte’. A mostra traz releituras de obras famosas de artistas como Leonardo da Vinci, Caravaggio e Botticelli, com as pessoas retratadas como se sofressem de dermatite atópica. A deputada brasiliense Paula Belmonte, que já promoveu audiências públicas sobre esse tema, foi quem se empenhou para que a exposição, que já passou por outras capitais brasileiras, fosse instalada na sede do Poder Legislativo. Para conferir as obras, é só ir até o Espaço Mario Covas, até sexta-feira, 16h.

Herança de Reguffe

A propósito, Paula Belmonte se esforça para ser identificada com o senador José Antonio Reguffe, com quem desenvolveu parceria, mas que se viu impedido de concorrer por trairagem do União Brasil. Paula mostra que foi a parlamentar mais econômica de todo o Congresso, uma vez que abriu mão da cota para custear passagens aéreas, aluguel de carro, material de escritório e atividades de divulgação do mandato. De quebra, turbinou a CPI do BNDES.