Alertas ainda válidos

O novo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, divulgou comunicado afirmando que “não aceitamos menos que democracia plena, total e irrestrita, pois o único regime possível e aceitável para o Brasil é o regime democrático”. Divergências são esperadas na democracia. “O que não desejamos e não toleramos é violência contra quem pensa diferente, muito menos violência contra as nossas instituições de Estado, tão duramente construídas por nossa jovem democracia”, afirmou, em tom de aviso. A propósito, poucos tucanos apareceram por lá. As principais presenças do PSDB foram dois dos três governadores do partido, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Raquel Lyra, de Pernambuco, muito cortejada pelo próprio Lula para aderir ao Planalto.