Ajustes nas chapas de Leila, Reguffe e Izalci

O acerto entre os três senadores, porém, está mais adiantado. A decisão sairá antes da convenção do União Brasil

Apesar de figurar nas últimas pesquisas como segundo colocado na corrida para o Buriti, o senador José Antonio Reguffe admite que ainda há ajustes a fazer na sua chapa. E, mais, que pode tanto disputar o cargo de governador como o de senador, permanecendo no mandato. Reguffe tem conversado com os também senadores Leila Barros, do PDT, e Izalci Lucas, do PSDB, reforçando chances de que possam caminhar juntos. Poderia, por exemplo, dar Leila para o Buriti e Reguffe para o Senado. Reguffe encontrou-se também com o ex-senador Paulo Octávio, do PSD, que igualmente articula a formação de uma chapa. O acerto entre os três senadores, porém, está mais adiantado. A decisão sairá antes da convenção do União Brasil, marcada para o dia 3 de agosto, quarta-feira. Houve uma reunião na noite de quinta, 28, e outra nesta sexta, para desenhar essa nova chapa.

Deputado, não

Reguffe sabe muito bem que seu partido, o enricado União Brasil, gostaria mesmo é que ele fosse candidato a deputado federal. Claro, quem garante quociente eleitoral e o polpudo fundo partidário é a representação na Câmara dos Deputados. Mas Reguffe reiterou: candidato a deputado ele não será.

Mais um partido no bloco de Ibaneis

Sempre ao lado da sua vice Celina Leão, o governador Ibaneis Rocha recebeu nesta quinta-feira, 28, o apoio de mais um partido na chapa da reeleição. Entre um encontro com empresários e uma visita a Vicente Pires, compareceu ao evento em que o Solidariedade garantiu apoio à candidatura. Ibaneis disse que o SD é um partido bem constituído e que vitaminará a sua frente em especial pela força que tem no Entorno. Será, avaliou o governador, “uma parceria que ajudará a eleger nossa chapa”. Ibaneis assegurou que a convenção organizada pela frente no dia 31, domingo, já terá o SD no palanque, ao lado de MDB, PP, PL e Patriota. O presidente do Solidariedade, o deputado goiano Lucas Vergílio, reforçou a ideia, destacando que seu partido tem impactado fortemente Goiás e, mais especificamente, a região do Entorno.

Alternativa à esquerda

Com uma proposta de estatização dos principais setores econômicos, a começar pelo transporte e construção civil, que seriam colocados sob o comando de conselhos eleitos pelos trabalhadores, o PSTU lançará em convenção, neste sábado, 30, a candidatura de Robson Raimundo da Silva, professor da rede pública de ensino, para o Buriti, tendo como vice-governador Eduardo Zanata, assessor político da CSP-Conlutas. Para o Senado o nome é de Elcimara Souza, ex-professora da rede pública e hoje técnica judiciária, licenciada, do Tribunal de Justiça. Todos eles já foram candidatos em 2018. Haverá também nomes para deputado federal e distrital. A convenção será no Jardim de Infância 21 de abril, na Asa Sul.

Onde está a diferença

O PSTU avisa que se diferencia de Keka Bagno, candidata do PSOL, e Leandro Grass, do PV-PT-PCdoB, porque julga que eles apostam em frente ampla com os grandes empresários e os trabalhadores para promover pequenas reformas sociais. “Não acreditamos que seja possível mudar a situação do DF e do País em aliança com os grandes empresários”, explica Zanata, o candidato a vice, “pois pelo contrário é preciso enfrentá-los e expropriar a riqueza que eles acumularam com a exploração dos trabalhadores, de modo a promover mudança radical da ordem socioeconômica, com um governo apoiado pelas organizações dos trabalhadores e conselhos populares que decidam democraticamente todos os rumos do orçamento e dos serviços públicos”.

Na linha sucessória

Fred Linhares, candidato a deputado federal, surpreendeu colegas do partido e da política local com seu desempenho anotado nas pesquisas. Após dois meses de pré-campanha, Fred figura entre os primeiros para o cargo de deputado federal. Ele é filho e sucessor do jornalista, radialista e deputado distrital Sílvio Linhares, muito conhecido no Distrito Federal. Apresentador da TV Record, licenciado para a campanha, Fred concorre pelo Republicanos. O quadro mostra que, se fosse hoje, o pré-candidato ocuparia uma das vagas para federal, o que pode ser visto no site Metrópoles/Ideia, em pesquisa espontânea registrada no TSE.

Convite de Paulo Octávio

Convidada pelo ex-senador Paulo Octávio, a palestrante Dai Nasteoli disputará pelo PSD uma vaga de distrital. “Minha experiência é no empreendedorismo e na tecnologia e essas serão minhas prioridades”, informa Dai. Ela cita que hoje há no País 500 mil empregos em tecnologia que não podem ser ocupados por que não há mão-de-obra capacitada. “Precisamos investir na infraestrutura e na inclusão digital para fazer diferença na vida das pessoas”, explica.

