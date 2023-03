Ajuste atinge Marli Rodrigues

Quando se comentou que as mudanças aparentemente não estavam nos planos do governador afastado, o Buriti explicou que não haveria problemas

Já no final de sua interinidade, a governadora em exercício Celina Leão tomou duas medidas polêmicas, contrariando a cautela com que vinha agindo. Destituiu a presidente do IGES, que administra hospitais brasilienses, e designou a presidente do sindicato dos servidores da Saúde, Marli Rodrigues, para a direção executiva da Escola de Governo do Distrito Federal.

Quando se comentou que as mudanças aparentemente não estavam nos planos do governador afastado, o Buriti explicou que não haveria problemas: existiam mesmo problemas no IGES e, se fosse necessário reverter, Ibaneis Rocha faria isso ao retornar. Fez.

Marli Rodrigues chegou até a fazer uma festa para se despedir do sindicato. Sua demissão, porém, saiu nesta quarta-feira, 22, no Diário Oficial. A antiga dona do posto, Juliana Tolentino, deve voltar ao cargo.