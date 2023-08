Agendas políticas para o semestre

O Buriti prepara outras medidas a serem examinadas, mas vão depender de uma negociação mais longa, porque são polêmicas

A Câmara Legislativa reabre nesta terça-feira, 1º de agosto, com uma agenda já delineada para o semestre.

Por parte do Executivo, os grandes temas serão a privatização da Rodoviária do Plano Piloto, a cobrança de estacionamento do Setor Comercial, Lei do Uso e Ocupação do Solo (Luos) com uma ou outra alteração de plano diretor em áreas novas (Noroeste, por exemplo) e definição de parcelamento, com novas áreas para habitação basicamente.

O Buriti prepara outras medidas a serem examinadas, mas vão depender de uma negociação mais longa, porque são polêmicas.

O presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, avisou que sua principal prioridade será o debate e a aprovação de medidas que venham a combater o feminicídio, que vem crescendo e se torando um problema cada vez mais grave no Distrito Federal.