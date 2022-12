Agaciel vai para o governo Ibaneis

Na eleição deste ano, Agaciel teve mais de 17 mil votos, ficou entre os 22 mais votados, mas amargou a segunda suplência de seu partido, o PL

Distrital por três legislaturas seguidas, Agaciel Maia irá agora para a Secretaria de Relações Institucionais do governo Ibaneis. Quem antecipou o convite nesta quinta-feira, 5, foi o secretário de Governo, José Humberto.

Na eleição deste ano, Agaciel teve mais de 17 mil votos, ficou entre os 22 mais votados, mas amargou a segunda suplência de seu partido, o PL.

Com excelentes relações, tanto entre os distritais quanto com o governo – foi relator do Orçamento do Distrito Federal em todos os últimos anos – seguirá agora para a Secretaria de Relações Institucionais, que cuida da integração entre poderes.

Substituirá Vítor Paulo Junior, que protagoniza um curioso caso de hereditariedade política: o secretário anterior, Vitor Paulo, é um antigo deputado federal vinculado à Igreja Universal, que deixou o cargo em 2019, quando foi substituído pelo filho, publicitário que trabalhava com o prefeito do Rio de Janeiro à época, Marcelo Crivella.