Adiada votação de créditos de carbono

A votação do projeto que busca regulamentar o mercado de carbono no Brasil foi adiada para a próxima semana. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27, pela senadora brasiliense Leila Barros, presidente da Comissão de Meio Ambiente e relatora do texto.

De acordo com ela, o adiamento resulta de acordo com a também senadora Teresa Cristina, da Frente Parlamentar da Agricultura.

“O adiamento se faz necessário para análise das novas emendas apresentadas e uma nova rodada de diálogos, principalmente com a bancada do agro, para buscarmos o consenso necessário para aprovarmos essa matéria”, explicou Leila.

Além do adiamento, o acordo firmado entre as senadoras garante a votação do projeto de Lei na reunião da CMA na próxima semana.

O projeto define um Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, medida crucial para que o Brasil se alinhe com as diretrizes do Acordo de Paris e possa buscar soluções sustentáveis para a redução das emissões de gases do efeito estufa.

O relatório elaborado pela senadora Leila Barros é favorável ao projeto e traz importantes mudanças no texto original aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no ano passado.

“O projeto estabelece o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de forma completa, indicando diretrizes de funcionamento, definindo mecanismos de governança e prevendo regras gerais que proporcionarão segurança jurídica para empresas e credibilidade para os créditos de carbono gerados no Brasil”, enfatizou a senadora.