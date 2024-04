Acordo para nomeações

O sindicato dos servidores públicos do DF, o Sindireta, anunciou o acordo com o governo para que, ainda este mês, sejam nomeados 300 novos servidores para a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, a maior do GDF.

“Uma luta de muitos anos para recompor um quadro extremamente importante. É uma carreira que possui mobilidade para atender a todos os órgãos”, ressaltou Ibrahim Yusef, presidente da entidade.

As administrações regionais receberão um reforço no quadro de pessoal. De imediato, serão nomeados 225 analistas e 75 gestores.

Em outubro, outros 100 aprovados serão convocados, segundo o acordo entre sindicato e governo. “Servidores efetivos são quadros qualificados e comprometidos com os princípios da administração pública”, argumentou Ibrahim.