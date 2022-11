Acesso às provas

Funcionou o esquema especial de transporte para os 62 mil estudantes que fizeram as provas do Enem neste domingo. O próprio governador Ibaneis Rocha determinou reforço de viagens para as provas do Enem nos dois domingos do teste, dias 13 e 20, a partir das 10h, nas linhas que passam pelos locais de exame.