Acerto bem costurado

Apesar de abranger pontos polêmicos, a aprovação do projeto de parcelamento do solo encaminhado à Câmara Legislativa pelo Buriti foi muito bem costurada.

Na votação em primeiro turno recebeu o voto favorável dos 22 distritais que compareceram, inclusive os dois do PSOL e os três do PT.

Estavam ausentes Daniel Donizet e Eduardo Pedrosa. No segundo turno, só Donizet estava fora e se repetiu o placar, com 22 votos favoráveis.

Gabriel Magno, do PT, foi a única abstenção, alegando rompimento de um acordo. É que haviam combinado que todas as emendas ao projeto seriam apresentadas até a sexta, 6 de outubro, mas ainda apareceram emendas no intervalo entre o primeiro e o segundo turno.