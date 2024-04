Acenos para Caiado

Como é sabido, o relacionamento entre os governadores vizinhos Ibaneis Rocha e Ronaldo Caiado nunca foi o melhor do mundo. Como os dois são hábeis, existem altos e baixos nessa ligação. A sucessão presidencial lança mais pimenta nessa história.

Ronaldo Caiado, que não pode mais reeleger-se está candidatíssimo, tenta se aproximar de Bolsonaro, mas o ex-presidente, embora não o rejeite, também faz questão de evidenciar que o goiano não é o primeiro da fila. Mas nesta quinta-feira, Ronaldo Caiado foi o primeiro a receber uma mensagem carinhosa.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, nem esperou raiar o dia para enviar mensagem informando que “é com profundo pesar que me solidarizo com o Governador Ronaldo Caiado, lamento profundamente o falecimento dos quatro policiais militares do Estado de Goiás, vitimados em um acidente de trânsito. Ressalto ainda que as nossas policias são coirmãs e atuam sempre em cooperação”.

Com Arthur Lira também

O jogo rápido de Celina não para aí. Na véspera, a vice posicionou-se rapidamente por ser a condutora de uma homenagem do setor hoteleiro brasiliense ao presidente da Câmara dos Deputados, antigo aliado e correligionário seu.

Falou em nome do governador Ibaneis, abraçou Lira e disse que ele “sempre soube defender seu parlamento e, por isso mesmo muitas vezes foi moído pela imprensa”.