Aceno para ministro de Lula

A aproximação entre os dois é antiga: foram governadores simultaneamente no mandato passado e tiveram muitas iniciativas comuns

O governador Ibaneis Rocha fez nesta terça-feira, 23, um aceno ao governo Lula ao se referir calorosamente a seu ministro do Desenvolvimento Social, Welllington Dias, ao enumerar medidas em busca da segurança alimentar.

Referindo-se ao Distrito Federal, Ibaneis lembrou que seu governo investiu nos restaurantes populares, que serviram 10 milhões de refeições só no ano passado, e que deverão receber o reforço de mais quatro unidades.

Citou ainda o programa Prato Cheio, que distribui cartões de R$ 250 mensais, o que de quebra ajuda os fornecedores locais, e o Vale-Gás, entregue a 10 mil famílias. “Agora temos o ministro Wellington Dias estendendo a mão, com os estados e o DF assinando acordos para ajudar a garantir a segurança alimentar”, citou.

A aproximação entre os dois é antiga: foram governadores simultaneamente no mandato passado e tiveram muitas iniciativas comuns. Essas iniciativas prosseguem: como lembrou Ibaneis, ainda há quem acredite que inexiste pobreza na capital, isso quando nela fica a maior favela do País, o Sol Nascente. Se citou com amizade o ministro Wellington, Ibaneis nem pensou em comentar os recentes ataques dirigidos a ele pelo presidente Lula. Não está em seus planos reagir.