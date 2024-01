Abertura do Candangão

Celina ficou na tribuna, mas percorreu todo o estádio, cumprimentando dirigentes e torcedores. Até se informou sobre como estava o patrulhamento do jogo, conversando com os policiais

Já a governadora em exercício, Celina Leão, encerrou mais uma interinidade sua acompanhando, imagina só, a abertura (foto) de mais um Candangão, o campeonato brasiliense de futebol masculino.

Celina ficou na tribuna, mas percorreu todo o estádio, cumprimentando dirigentes e torcedores. Até se informou sobre como estava o patrulhamento do jogo, conversando com os policiais.

Havia uma razão para isso. A abertura foi no Bezerrão, no Gama, que recebeu a maior reforma de sua história. Jogaram Gama e Planaltina. Deu Gama, por 2 a zero.