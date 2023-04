A primeira lei a gente nunca esquece

A edição do Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira, 26, publica a lei que cria uma política pública de amparo e cuidados para mulheres

A distrital Dayse Amarílio conseguiu ver sua primeira lei já promulgada, menos de quatro meses após assumir o mandato.

A edição do Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira, 26, publica a lei que cria uma política pública de amparo e cuidados para mulheres que vivem em uso abusivo de álcool, bem como de seus familiares.

De acordo com a nova legislação, o Distrito Federal deverá fomentar política de amparo à saúde da mulher em uso abusivo de álcool, bem como de sua família, através de ações periódicas, de forma intersetorial, com alertas quanto à prevenção do uso abusivo do álcool.

As diretrizes da política deverão oferecer assistência psicossocial à mulher em uso abusivo de álcool, por meio de um processo de recuperação pautado na redução de danos, com medidas de reinserção social e com reconstrução dos vínculos familiares.

“A instituição dessa Política é extremamente necessária para que oriente as ações públicas que terão impacto relevante na saúde da mulher que vive esse drama, bem como de seus familiares, que certamente também precisam de apoio e orientação para lidarem com dependentes de álcool em seu convívio”, diz Dayse.

A distrital ainda ressalta que a situação é tão grave que, por conta da complexidade do tema, muitas mulheres sequer procuram o atendimento, seja pela vergonha em lidar com o tema, seja pela pecha que a sociedade impõe a tais situações, que se expandem para a família.