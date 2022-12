A ditadura de Julia Lucy

Ela afirma que os brasileiros estão entorpecidos por acontecimentos que nada mudam em suas vidas, existe um avanço autoritário

Quem tomou as dores da deputada brasiliense Bia Kicis, que teve suas redes sociais totalmente bloqueadas por decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, foi a distrital Julia Lucy.

“Mais dois deputados federais tiveram redes bloqueadas por decisão de Xandão.

Sem direito à contraditório e à ampla defesa. Silenciamento, perseguição e tribunal de exceção: é a ditadura do Judiciário, versão 2022”, acusa Julia Lucy.