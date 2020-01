2020 promete: GDF é acusado de não cumprir acordos com distritais

PUBLICIDADE 

Antes de sair de recesso, a coluna advertiu que promessas da última semana de votações de 2019 não tinham sido cumpridas. Os que mais reclamaram foram os integrantes do chamado Centrão, que em pouco tempo se tornou a maior força política do Legislativo local. Além de ter sete integrantes, este bloco possui grande influência nas principais comissões da Câmara, a de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento e Finanças.



Pois bem. O descontentamento persiste e a avaliação comum é de que o governo terá maiores dificuldades neste início de segundo ano da gestão Ibaneis Rocha (MDB). Na política, a palavra é o que mantém a governabilidade de qualquer governante e, em tão pouco tempo, este bloco acusa o palácio de ter descumprido os acordos.



Uma coisa é certa, a retaliação já foi orquestrada e a confiança minada já preocupa articuladores do governo. Ao longo do ano passado a relação entre poderes não foi das melhores, mas o início das sessões plenárias de 2020 promete ser ainda mais agitado. Isso porque o Centrão já se consolidou.

Em outro flanco, o bloco governista, que também possui sete integrantes e a vice-presidência da CLDF, também não está feliz com a postura palaciana. Estes ainda estão fiéis ao Buriti, mas o que conversaram com a coluna já questionam os benefícios e as reais vantagens de serem alinhados ao governador.



Em resumo, o palácio do Buriti se colocou em uma encruzilhada já para o início deste segundo ano. Se optar por não ceder ao Centrão, votações poderão ser comprometidas. Contudo, caso entreguem o que o bloco deseja, a irritação virá dos governistas. O problema maior será se integrantes da situação entenderem que o Centrão possui mais força de negociação. Neste caso, a adesão será evidente.