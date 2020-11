Um Resort bem pertinho para chamar de seu…

PUBLICIDADE

Aproximadamente 10 milhões de pessoas vivem hoje no trecho Brasília – Anápolis – Goiânia. O terceiro maior aglomerado urbano do país atrai cada vez mais investimentos.

Já escrevemos sobre algumas opções de turismo ao longo da BR-060 e a lista agora fica ainda mais encorpada. O Grupo mineiro, Tauá, recém inaugurou seu primeiro resort fora do Sudeste. Conhecido por estar sempre pertinho de grandes centros urbanos, o empreendimento desembarcou em Alexânia. Do aeroporto de Brasília o trajeto dura cerca de 1 hora e a posição estratégica na Serra do Ouro, dá uma sensação de estar imerso no Cerrado e cercado por natureza.

Com raízes no campo, a família Ribeiro construiu uma trajetória digna de cinema. A história começou com a compra de um sítio em Caeté, pertinho de de Belo Horizonte. Inicialmente era um sítio familiar, mas a veia empreendedora começou a vislumbrar possibilidades de geração de receita. Quartos foram nascendo e logo a propriedade já era um Hotel. Daí pra frente o foguete decolou, além da nova unidade de Alexânia o Tauá está presente em Araxá com seu famoso castelo, e também no estado de São Paulo com as unidades de Atibaia e Jarinu.

Goiás é um estado peculiar, o Goiano gosto de propostas majestosas (quem não, né?) e o grupo acertou em cheio em todos os detalhes. Respeitando a cultura goiana, a arquitetura e decoração trazem muito da “República do Pequi”. O tamanho da estrutura é proporcional ao espírito do Grupo que ao invés de colaboradores têm Emocionadores.



A recepção já impõe respeito, móveis sofisticados contracenam com um painel imponente no fundo do balcão de atendimento. Do lobby principal já é possível ter um aperitivo do parque aquático, marca registrada do Tauá. O complexo de piscinas impressiona, você sempre estará cercado por água, combina bem com o Cerrado que é conhecido como o berço das águas. As crianças têm uma área exclusiva, a diversão molhada está garantida. Para os adultos, bar molhado com vista panorâmica e um conjunto de jacuzzis oferecem uma experiência memorável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando você acha que já está ótimo de piscinas, eis que descobre-se um Spa surreal, cheio de piscinas térmicas, presença marcante em todo Tauá. Dentro desse complexo é possível realizar diversos tratamentos de saúde e estética, para curar a alma.

A parte Gastronômica é um show à parte, são inúmeras opções desde um Sport Bar até um lounge sofisticadissimo. No Tauá todas as refeições estão inclusas, deu água na boca né?!

O empreendimento aposta muito nos eventos, desde uma pequena reunião até um mega congresso com 2.000 pessoas, o hotel estará pronto para receber sua turma.



Os quartos são maravilhoso e generosos, altamente equipados e confortáveis. Destaque para a suíte com direito a hidromassagem e 2 ambientes, perfeito para sua família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A criançada vai amar a estadia, também tem uma mini cidade só para eles. Jota City é uma pequena metrópole totalmente sustentável, os pequenos aprendem brincando inclusive gerando a própria energia do espaço. De repente, você ainda descobre um super playground coberto, uma pista de boliche oficial e um Cinema; demais né?! Você ainda pode deixar seus filhotes com a equipe do Resort para eles curtirem tudo isso com segurança.



Muito em breve iremos viver essa experiência e contaremos com mais detalhes aqui na Coluna. O protocolo de saúde em relação ao Coronavírus está sendo impecavelmente respeitado, pode ficar tranquilo (a). Deixamos aqui o link para garantir sua reserva.

https://tauaresorts.com.br/alexania/

Instagram: @tauaresorts

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parabéns Grupo Tauá! Obrigado por acreditar no Cerrado e contibuir com o desenvolvimento sustentável da nossa região.



#VEMPROCERRADO #VEMPROTAUÁ