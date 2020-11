Turismo Doméstico….LITERALMENTE

PUBLICIDADE

Sempre devemos enxergar o lado positivo das coisas, concordam? Um legado interessante da Pandemia foi olhar a nossa cidade sob uma nova perspectiva. Com as restrições de viagens, desbravar nosso próprio território foi uma opção confortante.

Ao longo (bem longo né?) desses meses, constatamos pessoas “turistando” por Brasília de formas diversas. Seja um picnik no eixão ou na Praça do Cruzeiro, famílias curtindo momentos de felicidade nos encheram os olhos de orgulho.

Hotéis Fazenda ao redor do Quadradinho notaram um aumento significante na demanda por hóspedes. Cachoeiras também foram descobertas e redescobertas por toda a população. Vimos também a galera fazendo reservas em hotéis da cidade para terem aquele gostinho de viajar, afinal ninguém aguenta mais ficar em casa né?!

Passeios de lancha também foram muito procurados nesse período, fica aqui o convite para ler ou reler nosso texto sobre isso. https://jornaldebrasilia.com.br/blogs-e-colunas/de-passagem/navegar-no-paranoa-e-preciso/

Na última semana, o André Perotto viveu uma experiência bem interessante que será descrita a seguir:

“Minha esposa estava de férias, mas eu e nossa filha não poderíamos sair da cidade. Era apenas uma semaninha mas queria que ela tivesse a sensação de ter viajado. Pensei comigo, vamos viajar para Brasília, isso mesmo que vocês leram.

A viagem teve todo o ritual, começando pela escolha do Hotel. Concordam comigo que essa parte pré-viagem é tão gostosa como a expedição em si?! Teria que ser especial, então reservei o Meliã Brasil 21, hotel 5 estrelas encravado no coração da capital. Arrumamos as malas e partimos como dois viajantes prestes a explorar o mundo. Chegando no hotel ,aquela sensação gostosa do check in e aquele ambiente sofisticado de hotéis de alto padrão, foram temperos perfeitos para essa vivência.

De fato estávamos imersos, chegar no quarto, abrir a varanda e ver Brasília foi de suspirar. Nossa suíte era imponente, uma vista do 12 andar nos mostrava uma Brasília sob a perspectiva de um turista se apaixonando pela Capital Federal. O Meliã conseguiu manter sua grande característica, personalizar o atendimento mesmo com todo o isolamento social dos dias atuais. A rede Espanhola se superou em relação aos protocolos, conseguiram criar um ambiente altamente acolhedor e ao mesmo tempo super seguro em relação à Covid-19.

Estávamos em uma suíte THE LEVEL, conceito de hospedagem que valoriza o requinte, sofisticação e ainda mais conforto. O texto ficaria grande demais com todas as vantagens, mas destaco a vista panorâmica e aquele roupão com pantufa digno de filmes. O hóspede THE LEVEL, também tem acesso a um lobby exclusivo onde pode trabalhar, relaxar ou os dois. De segunda a quinta, um happy hour com open bar fechará seu dia com chave de ouro. Tivemos o privilégio de desfrutar de momentos únicos na varanda do lobby, tomando uma cerveja gelada acompanhada de um delicioso ceviche.

Antes de dormir, mais uma espiada para ver o Eixo Monumental vazio, admirar o parque da cidade e cantarolar: Meu Deus, mas que Cidade Linda! Pela manhã um café da manhã de cinema, mesmo com todos os cuidados, o café é um banquete. Voltamos para o quarto e aproveitei para trabalhar um pouquinho antes do checkout. Arrumamos as malas e voltamos para casa com uma sensação gostosa e um sorriso no canto da boca por ter vivido Brasília de uma forma inusitada.

Fica a dica para sair da rotina sem sair de BsB, o Meliã Brasil 21 está cheio de promoções! Pode ir de helicóptero, viu?! Acesse o site e garanta o melhor preço – http://bit.ly/meliadepassagem

Até uma volta de carro, de moto, de bike ou mesmo a pé, nos mostram uma cidade totalmente nova. Esperamos que esse espírito seja eterno e esse carinho por nossas raízes permaneça para sempre em nossos corações.

