“Navegar (no Paranoá) é preciso”

Na saga de procurar experiências seguras e que trazem saúde mental, o André Perotto propôs um café da manhã diferente para a sua família.

Imagine tomar um café contemplando a Ponte JK, revisitando histórias curiosas sobre o Lago Paranoá e a construção da cidade. O dia estava lindo, com aquele céu azul marcante do outono aqui do planalto central.

Navegar no lago é uma grande oportunidade de ver Brasília por outra perspectiva e é algo que recomendamos à todos. De qualquer ângulo, nossa capital é mágica, mas as excentricidades desse pequeno oceano nos enche ainda mais de orgulho.

Convidamos um casal de amigos, que estão grávidos, para aproveitarem aquela manhã maravilhosa. Levamos café, pão de queijo, frutas e colocamos o papo em dia, afinal não tem nada melhor que café com uma boa prosa. O passeio ainda rendeu fotos lindas da gravidez, tendo em vista que, para a mamãe, está bem complicado registrar esse momento único, por causa da pandemia. Aproveitamos para ir próximo da barragem e dar um mergulho daqueles de lavar a alma. O marinheiro Wesley mereceu destaque, pois nos conduziu com muita segurança e boa conversa.

A mascote do time, filha do André, com certeza levará essa memória para o resto da vida. Agora todo final de semana ela quer passear de lancha.

Não temos mar em Brasília, mas na sua origem em tupi, Paranoá significa “enseada de mar”. No final, faz todo sentido, pois o lago é o mar de Brasília. Ele é fascinante em vários sentidos, inclusive historicamente. Alfredo, nosso historiador do Cerrado, conta que Dom Bosco teve uma visão de uma terra próspera emoldurada por um lago e que até mesmo Luís Cruls já teria falado sobre ele, na sua famosa missão. Olha que interessante esse trecho que o desbravador enviou, em 1896, para a comissão da Nova Capital:

(…) Entre os dois grandes chapadões, conhecidos pelos nomes Gama e Paranoá, existe imensa planície sujeita a ser coberta pelas águas da estação chuvosa; outrora era um lago devido à junção de diferentes cursos de água formando o Rio Paranoá; o excedente desse lago, atravessando uma depressão do chapadão, acabou com o carrear dos saibros e mesmo das pedras grossas por abrir nesse ponto uma brecha funda, de paredes quase verticais, pela qual se precipitam hoje todas as águas dessas alturas. É fácil compreender que, fechando essa brecha com uma obra de arte (dique ou tapagem provida de chapeletas e cujo comprimento não exceda quinhentos a seiscentos metros, nem a elevação de vinte a 25 metros) forçosamente a água tornará ao seu lugar primitivo e formará um lago navegável em todos os sentidos, num comprimento de vinte a 25 quilômetros sobre uma largura de dezesseis a dezoito”.

Navegamos com a Premier Jet, uma empresa genuinamente brasiliense e pioneira no Brasil no sistema de compra compartilhada de embarcações. As cotas estimulam a aquisição de lanchas em grupo, de uma forma inteligente, pouco dispendiosa e sustentável. A empresa, sem dúvidas, democratiza o acesso ao lago ao mesmo tempo que administra, cuida da manutenção e do preparo das embarcações para seus clientes.

Dividir investimentos e multiplicar alegria: é assim que definimos essa proposta. Os cotistas ficam com a melhor parte de ter uma embarcação, que é navegar. Eles também oferecem locações por hora, para você conhecer um pouco mais desse fantástico mundo náutico. Com a cidade mais linda do mundo de cenário, uma experiência única está garantida. Pode ter certeza que é o preço é justo e o serviço é de primeira.

A Premier está cumprindo todas as regras das autoridades de saúde e oferecendo um serviço consciente e responsável. Quando tudo isso passar, chame os amigos e a família, afinal, navegar é preciso!

Por enquanto, se puder, fique em casa e depois #vemprocerrado

