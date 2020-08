BR-060: Muito mais que uma Rodovia

PUBLICIDADE

Conhecemos diversas rodovias pelo Brasil e pelo mundo, mas com certeza viajar pela que liga a capital federal com a capital goiana é uma sensação à parte.

O André Perotto é Agrônomo formado pela Federal de Goiás, mas é natural de Brasília, já o Alfredo Moreira é de Goiânia, também formado na UFG, mas começou a trabalhar em Brasília já fazem muitos anos e sua família ainda reside em Goiânia. Por isso a 060 sempre foi uma extensão das nossas casas. Por mais de 6 anos tivemos uma unidade do Hostel 7 em Goiânia e isso contribuiu enormemente para que conhecêssemos cada km deste asfalto.

A BR-060 nasce em Brasília é vai até próximo da fronteira com o Paraguai, na cidade de Bela Vista no Mato Grosso do Sul, cruzando o DF e o estado de Goiás. São 1459 km, mas nesse texto vamos focar nos quase 200 que ligam as duas cidades.

É um trecho bastante frequentado por entusiastas do automobilismo e do motociclismo que pegam a estrada sozinhos ou com os seus amigos para curtirem suas máquinas. Ao longo do caminho existem muitos atrativos e possibilidades.

Para quem está interessado em compras o Outlet Premium é uma parada obrigatória, afinal ele tem as principais marcas do Mundo e do Brasil e muita coisa com preço bom, além de uma praça de alimentação bem completa, que com certeza não se encontra em qualquer rodovia brasileira. Muitas pessoas buscam a cidade de Alexânia, famosa pelos seus móveis rústicos.

Para quem quer se aventurar na gastronomia tem o tradicional Jerivá, parada obrigatória a décadas para a maioria das pessoas que fazem esse trecho, além dos salgados clássicos e da pamonha ele também vende doces, carnes e queijos, do seu próprio laticínio.

Nós gostamos muitos de almoçar no Sabor Goiano, além de um bom espaço interno a refeição é servida em fogão de lenha e está bem alinhada com as tradições da culinária goiana, ele também vende doces e queijos de excelente qualidade.

Outra parada bem frequentada é o Rota 60, ponto de encontro dos motoclubes e auto clubes que pegam a estrada aos finais de semana, destaque para os produtos frescos que saem direto da horta própria e que além de utilizados nas refeições são vendidos, junto com carnes, queijos e doces.

Nesse caminho o turismo rural também está bem representado pelos famosos Vila Velluti, o Hotel Fazenda Cabugi e alguns pesque-pagues. Com certeza é uma área bastante promissora que está servindo de palco para a construção de um parque aquático e resort (não estamos falando do eterno inacabado aquamania que está as décadas mexendo com o imaginário das crianças que cruzam a 060).

A jóia da coroa é Goiânia, quem já foi passar um final de semana em Gyn sabe do que estamos falando. Restaurantes premiados de alta gastronomia, bares badalados, botecos agitados, baladas animadas para todos os gostos, as sertanejas são bem famosas. Nos palcos desses bares tocaram as principais duplas sertanejas do país, mas calma aí se você gosta de Rock a cidade tem o Bolshoi Pub que está entre as melhores casas de Rock do Brasil, com atrações que nunca decepcionam e já sediou shows épicos e bem exclusivos. A cidade também é palco de festivais de Rock famosos nacionalmente: o Bananada e o Goiânia Noise.

Quando falamos de Goiânia não podemos deixar de falar das feiras e lojas de roupas que atraem mulheres do Brasil inteiro (e nossas esposas) por unirem qualidade, elegância e excelente custo-benefício.

Curtir o final de semana na cidade é sempre uma excelente opção!

Na última semana tivemos a oportunidade de curtir mais uma vez essa estrada com um perspectiva inédita. Já fizemos esse trecho com inúmeros carros: Chevy 500, Kombi, Fusca, Brasília, Monza, Ômega, Tempra, Tipo, todos os modelos de Uno, Gol, Astra, Ford Ranger, Saveiro-Cross, Hilux, Zafira, Renegade, Compass, Ford Focus, Up, Honda Civic, Jeep Wrangler, Jetta, Spin, Mercedes Vito, Ford Ka, Fox, Celta, Opala 87, Courier, Renault Clio, Renault Sandero, Renault Megane, Pajero Full, BMW 325, Freelander, i20, Kia Soul, Peugeot 208, Peugeot 2008, Duster Oroch e também de busão. Na verdade cada carro propicia uma viagem por uma ótica e experiência diferentes: nostalgia, velocidade, conforto, tecnologia….

Dessa vez tivemos a oportunidade de curtir a estrada com o novo lançamento da VW, o Nivus. A experiência veio a convite do Grupo V12 e foi excelente. Viajamos em um crossover urbano bem interessante e perfeito para a missão de cruzar o cerrado entre as duas cidades. Nos chamou a atenção o entretenimento a bordo, as telas são super amigáveis com destaque para o painel digital. A trilha sonora foi garantida por um som de alta qualidade e conectividade. O famoso motor TSI da Volks surpreendeu pelo desempenho combinado com a segurança do veículo. O porta malas é generoso e cabe todo o nosso amor por essa “estrada”. Na volta passamos no Point da Pesca, para desestressar e para testar o carro na estrada de terra e o resultado foi bem legal, afinal altura livre do solo ajuda a enfrentar desafios off roads mais leves, que o cerrado nos impõe.

Ao longo da última década podemos contar nos dedos as semanas que não cruzamos esse trecho que já nos serviu de terapia, escritório, rota de fuga da rotina ou uma oportunidade de conversar com os amigos. A COVID nos impôs um afastamento! Como sentimos saudades.

Para nós a BR 060 é mais que uma estrada é um portal de conexão com as nossa raízes e com o cerrado. Valeu V12 Motors pelo desafio e a oportunidade de voltarmos nesse caminho, depois de tanto tempo, de uma forma moderna, versátil e conectada. Aproveitamos aqui para declarar o nosso respeito e admiração pelo Grupo V12, pela sua trajetória e paixão pelo mundo automobilístico e pelas marcas que representam.

Clique aqui e conheça melhor esse super lançamento da VW Brasil. Vale a pena!