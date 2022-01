1 mês de SarahVan Trip

Um mês de aventura ou um mês de perrengue?!

Salve, Salve!



A família Sarahvan já completou um mês de estrada, e vamos compartilhar as “perrenguras” (perrengues com aventuras) dessa família. Segue abaixo um texto produzidor por eles mesmos.

“Se fôssemos dar um título para as nossas aventuras nesse primeiro mês de estrada seria: Uma aventura por dia. Desculpem, dissemos aventuras? Queríamos dizer perrengues mesmo.

Bagageiro furando o teto e nos deixando com goteira dentro da Van, pneu estourando, calor infernal para dormir, mosquitos e mais mosquitos, energia que não durava 4 horas. Sim, muitas coisas tiveram que ser mudadas na estrada após a construção do nosso motorhome – e nesse primeiro mês focamos inteiramente nisso para que pudéssemos chegar na fronteira do Brasil sem mais problemas para resolver. Aprendizado tem dessas. Nós construímos toda a nossa casinha sobre rodas tanto para economizar, quanto para aprender. E não dá para dizer que não estamos aprendendo – adaptação, resiliência e persistência têm sido as lições preferidas por aqui (seria essa a receita para o sucesso vindouro?)

O fato é que morar numa van não é como esperávamos, tem sido melhor e pior ao mesmo tempo. Como isso é possível? Nem nós sabemos. É uma liberdade maravilhosa poder ir e vir, parar e encontrar lugares incríveis; mas também dá um puta trabalho estar o tempo todo atrás de combustível, água, energia, mercado, local para dormir, estacionar, limpar o porta porte, arrumar “a casa” cada vez que vamos movimentar a Van (tudo cai!).

Olá, podemos parar aqui?

É seguro dormir aqui?

Vocês nos deixam encher a caixa d’água?

Ah, é só para clientes?

Abastecemos e ganhamos o banho?

Tudo bem? Vocês têm água potável?

Nos demais países, será uma adaptação ainda maior: moeda, expressões locais, trânsito, telefone/internet, além de todo o resto que já citamos… Como dissemos, dá trabalho. E tudo bem. Temos certeza de que a viagem vai ser incrível, mas percebemos também que não é só uma viagem, é um estilo de vida (clichê, mas é a verdade).

Essa é a nossa nova rotina. É diferente do conceito de viagem que conhecíamos até aqui. É o dia a dia, mas num espaço reduzido e com recursos limitados.

Estamos animados e curiosos com os locais e pessoas que iremos encontrar e conhecer, mas também com as pessoas que iremos nos tornar depois de tudo isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, estamos no Chuí levantando toda a documentação para passar a fronteira com a Van e com o Ludo para iniciar 2022 em terras estrangeiras. Que venham as próximas aventuras!”

Nos vemos na estrada.

@sarahvantrip