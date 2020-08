Documentários de Fórmula 1 na Netflix

PUBLICIDADE

Recentemente, fiz um post sobre séries sobre carros para você curtir na quarentena. Agora, decidi falar sobre três filmes imperdíveis sobre a Fórmula 1 na Netflix que podem tornar seu fim de semana mais divertido. São dois documentários biográficos sobre pilotos e um documentário sobre uma das mais tradicionais equipes do grid.

Os três filmes são Fangio, o Rei das Pistas, SENNA, o brasileiro, o herói, o campeão e Williams. As histórias se complementam e ajudam a entender a trajetória da categoria que, em 2020, completou 70 anos história. Todas as películas têm em comum a aparição de um personagem: Ayrton Senna. Em “Fangio, o Rei das Pistas”, Senna aparece falando sobre a grandeza do piloto argentino, assim como a tragédia pessoal de Senna na curva de Tamburello aparece como um momento chave na história da Williams. O fato é que Senna é o link que costura as três narrativas, mesmo as produções tendo anos, diretores e caminhos diferentes. E assim, mais uma vez, direta ou indiretamente, o nosso Senna é protagonista.

Assista na ordem que preferir, mas a minha sugestão é Fangio, Senna e Williams. Independente da ordem que escolher, esse três filmes são ótimos para uma maratona de quarentena para os amantes da velocidade e das pistas.

Divirta-se!

Fangio, o Rei das Pistas (2020)

Juan Manuel Fangio é um documentário sobre o primeiro grande multicampeão da Fórmula ainda nos anos 50. Fangio, Schumacher e Hamilton são os maiores vencedores de todos os tempos. Em uma época onde os grand prix estavam em seus primórdios, Fangio pilotava com toda a classe de quem foi apelidado de “O Padrinho da Fórmula 1” por Lewis Hamilton e chamado por Ayrton Senna de um dos melhores de todos os tempos.

SENNA, o brasileiro, o herói, o campeão (2010)

Premiado no festival de Sundance, o documentário sobre a vida de Senna é uma bela produção e a mais definitiva sobre o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1. Senna recebeu aclamação tanto da crítica quanto do público, tornando-se um dos maiores do gênero documentário e filmes sobre esportes em todos os tempos. Vale cada segundo. Já vi várias vezes e toda vez que assisto, eu choro. Não sei explicar, mas é isso que acontece mesmo! Não deixe de assistir e separe um lenço… você vai precisar.

Wiliams (2017)

40 anos de história de uma das equipe mais vencedoras da Fórmula 1. O filme é indispensável para quem gosta do assunto. Imagens, depoimentos e momentos incríveis sobre a carreira de Frank Williams e sua equipe. Passando pelo início difícil, até o seu auge e a decadência nos últimos anos com sua filha Claire Williams como CEO. Relações familiares complexas, dramas particulares e carros velozes.