Saiba o que muda em 2020 na Stock Car!

A Stock Car retornou no último final de semana no tradicional autódromo de Goiânia e chegou cheia de novidades. A primeira delas são as arquibancadas vazias, devido à pandemia do COVID-19. Mas essa não podia ser diferente diante da atual realidade. A segunda mudança, e a mais importante, é a chegada da Toyota, que mostrou a que veio com seus Corollas dando muito trabalho aos Cruzers da Chevrolet.

É importante lembrar ao leitor, que os modelos tem a cara dos carros de rua, mas toda sua estrutura é preparada para a competição (motor, suspensão, câmbio, freios, etc).

Deixo aqui uma citação especial ao Rubens Barrichello, nosso Rubinho, que com estratégia e uma pilotagem ousada, pela quinta vez, venceu no circuito goiano e, aos 48 anos, ainda esbanja muita competitividade na principal categoria do automobilismo nacional e lidera a competição com 38 pontos. O feito mereceu até um post no perfil oficial da Fórmula 1 no Instagram.

Lucas Foresti, nosso piloto de Brasília, terminou a primeira corrida em décimo quinto, mas não conseguiu terminar a segunda etapa com problema nos motores.

Mas se você ainda não conhece muito bem a Stock Car, eu visitei o site da categoria e trouxe um resumo das principais mudanças para essa temporada para te ajudar!

Toyota X Chevrolet

A chegada da Toyota traz mais competitividade e pode atrair ainda uma terceira marca para o grid em 2021. E ela chegou com pé direito vencendo as duas corridas da primeira etapa em Goiânia, a primeira com Ricardo Zonta e outra com Rubens Barrichello (os pilotos mais experientes vão dar muito trabalho para a nova geração!).

Motor

Uma unidade V8 foi desenvolvida nos EUA, com as especificações Stock Car. Ela equipa os carros Toyota Corolla. Por questão de custos e competitividade, todos os motores terão sua manutenção realizada exclusivamente por uma empresa selecionada pela categoria.

Fan Push

Sucesso desde sua criação, este dispositivo continuará a ser utilizado em 2020. Para você que não conhece, o Fan Push é um recurso que beneficia os pilotos mais votados pelo público. A eleição acontece por meio de login social no site da Stock Car. Cada usuário pode votar em até três pilotos.

Os pilotos eleitos ganham o direito de utilizar o botão de ganho de potência na pista. Ou seja, o público pode interferir no resultado final da corrida!

Velocidade dos carros

Os primeiros testes de pista mostram que a velocidade atual dos carros será mantida. São 252 km/h de velocidade máxima e cerca de 160 km/h de velocidade média.

Segurança dos carros

Toda a estrutura de segurança (popularmente conhecida como santantonio) foi mantida.

Pneus que serão utilizados em 2020

Serão empregados os compostos DH da Pirelli, que oferecem maior durabilidade, gerando custos menores para as equipes.

Então…

…agora que você entendeu melhor o que essa temporada traz de novo, anota aí: a próxima etapa está prevista entre 21 e 23 de agosto no autódromo de Interlagos com a já famosa “Corrida do Milhão” (que o Rubinho já ganhou duas vezes!).