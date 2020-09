O eclipse GT de Dener será restaurado!

PUBLICIDADE

O ano era 1994, eu tinha 11 anos e estávamos todos na quadra de educação física do Colégio Sagrada Família. Entre uma pausa e outra na aula, o assunto entre a molecada era um só: a trágica morte do jogador Dener, que foi notícia em todo o país. Dener foi um fenômeno do futebol, na Portuguesa e no Vasco fez gols dignos de alguém que deveria ter vestido a camisa 10 da nossa seleção em uma Copa do Mundo.

A notícia de sua morte trazia um detalhe que me chamou muito a atenção. Dener morreu no banco de passageiros de um Mitsubishi Eclipse GS 1992 branco, placa DNR-0010 (as letras são em alusão à suas iniciais e o número à sua camisa de atacante), presente do Vasco da Gama, seu último clube, pela renovação do contrato.

Para quem não sabe (ou não lembra), o Eclipse foi um dos carros que chegaram em terras tupiniquins com a abertura à importação do já ex-presidente Fernando Collor de Mello. Era um daqueles carros que era difícil de ver e quando a gente via sempre tinha um comentário: “olha lá! Um eclipse!” e toda molecada parava assistindo ele passar dono da rua.

Lembro que, naquela manhã, jogamos um futsal melancólico na aula de educação física. Fiquei triste com a morte do Dener, como uma criança ficaria por alguém que admira, mas nunca me esqueci daquela imagem da TV do tal eclipse branco amassado de frente a uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Mas o fato é que, a partir de uma reportagem do Globo Esporte, o famoso e inglório carro foi localizado na garagem do vice-presidente de futebol do Vasco, José Luis Moreira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, o velho eclipse será o fio condutor de um documentário sobre a vida de Dener, a partir de sua restauração liderada pelos filhos do jogador. Em entrevista ao UOL, Dener Matheus, filho mais novo do atleta e que tinha apenas 4 meses quando o pai faleceu, disse ao rever o carro: “De verdade, de todas as experiências que eu já tive, vendo entrevistas e as coisas do meu pai, nunca senti o que senti hoje”.

A restauração do velho eclipse será feita pela Dimension Customs, responsável pelas restaurações das primeiras temporadas do quadro “Lata Velha”, do programa Caldeirão do Huck. Ao ganhar vida nova, o carro, que é símbolo de uma história trágica, será ressignificado e por onde passar vai ajudar a eternizar a alegria que Dener nos trouxe nos campos.