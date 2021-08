Novo Creta 2022: ame ou odeie!

O novo Creta 2022 chegou mais moderno, com motor turbo e cheio de polêmicas no visual.

Quando a montadora traz uma repaginação tão radical, a única certeza que temos é que vai ter polêmica.

O Creta tem uma história de sucesso por aqui. O SUV da Hyundai está entre os mais vendidos do Brasil. O carro entrega o que se propõe e sempre manteve um preço competitivo junto aos concorrentes.

O novo Creta 2022 com seu novo facelift. Foto: Divulgação.

Mas semana passada a internet foi bombardeada com fotos do novo modelo 2022 que chegou cheio de novidades (e algumas delas bem polêmicas!). Sem dúvidas, novidades polêmicas é uma especialidade da marca sul-coreana. Confesso que até hoje não me acostumei com as lanternas traseiras do último HB20 lançado. Às vezes, eu acho que passa, às vezes vejo de relance um design meio anos 90. Em resumo, é estranho.

Mas se você também tem essa sensação, o Creta 2022 trás ainda mais sentimentos confusos. Com um ar bem moderno, o carro traz uma nova assinatura da marca ainda vista em nenhum outro modelo no Brasil. Será esse o novo traçado da Hyundai? Fico imaginando o que farão com um “novo HB20”.

O interior moderno é um verdadeiro upgrade de tecnologia. A tela é a maior já vista no modelo. Foto: divulgação.

Desculpa, se falo muito do HB20, campeão de vendas da marca, mas é dele também o motor 1.0 turbo com 120 cv e 17,5 kgfm do Creta. O motor é bom! Tive oportunidade de ir na versão sedan automática turbo para Belo Horizonte e ele tem um bom desempenho. Agora é ver como ele se comporta em uma carroceria mais pesada.

Segundo a revista Quatro Rodas, “o “Hyundai Creta 2022 não marca uma nova geração do SUV, mas um facelift vigoroso que também inclui grande salto tecnológico. O carro se destaca pela central multimídia de tamanho recorde, câmeras úteis mas curiosamente posicionadas e certo grau de luxo”.

As lanternas traseiras também receberam um novo design (polêmico). Foto: divulgação.

O interior do SUV lembra muitos carros mais novos da CAOA Chery, e a lembrança tem um motivos: alguns dos modelos compartilham a mesma fábrica em Anápolis. Mas se o Creta ficou conhecido por ter um preço competitivo, os novos valores entre R$ 107.490,00 e R$ 146.490,00 posicionam o carro em outro patamar e o coloca como concorrente direto da Tracker (GM). Agora é esperar para ver qual vai ser a reação do consumidor.

E você, gostou do novo Creta?