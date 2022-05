Meu primeiro campeonato foi o último do Ferrari Kart…

Acordei cedo, animado. Era minha primeira corrida de campeonato. Na noite anterior, fui treinar e me senti bem. Conheci a pista, com o novo traçado e estava pronto para o desafio, que era a 3a etapa do Tecnokart no Ferrari Kart. Apesar de ser a terceira etapa, por questões de agenda, seria a minha primeira participação.

A competição de kart rental é dividida em categorias e eu sou da “Estreante B”. Um novato entre os novatos. Coloquei o macacão, balaclava, capacete, luvas e com o kart sorteado, me dirigi para o de número 11. O assento estava ok. Peguei o contrapeso e adicionei para evitar ficar abaixo dos 90 quilos exigidos pelo regulamento.

Aurélio Araújo, ao centro, após rodar na segunda curva. Foto: Tecnokart.

Fui P2 na largada, não por mérito próprio, mas porque a largada é inversamente proporcional ao número de pontos. Por ser minha primeira participação e não ter nenhum ponto, sai na frente. Larguei bem, mas no kart rental, antes de sair pisando de uma vez a gente precisa conhecer o kart, conselho que me foi dado, mas não ouvi. Rodei logo após a segunda curva.

Aurélio Araújo (Kart 11) na bateria de estreantes. Foto: Tecnokart.

Em último, me restou tentar uma corrida de recuperação. Ultrapassei alguns colegas e terminei em 15o. Minha meta era não ser o último, e isso eu consegui. Aprendi um pouco mais e saí empolgado para a próxima etapa. O problema é que não sabemos quando ela irá acontecer.

Aurélio Araújo, cruzando a reta de largada. Foto: Tecnokart.

Na segunda-feira, recebi a notícia que o Ferrari Kart estava sendo demolido, por força de uma decisão judicial, pelo DF Legal. Minha primeira competição foi a última no circuito. Bateu um sentimento ruim e acredito que todos os que frequentam o espaço, seja por lazer, competição ou profissão, também sentiram.

Hoje lá está apenas o terreno vazio e nós, que já não temos um autódromo, ficamos sem kartódromo. Comentei aqui antes que isso poderia acontecer e que o diálogo seria o melhor caminho, que se deixasse o espaço funcionar até a nova licitação. Mas optou-se pela pior decisão. O simples fechamento. Voltamos à estaca zero.

Mais uma semana triste que reforça o descaso que a nossa cidade tem sofrido nos últimos anos com o automobilismo local.

Obrigado Ferrari Kart! Conte sempre conosco!