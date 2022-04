Deixem o Ferrari Kart em paz!

A cidade de grandes pilotos, de corridas históricas, de pistas largas e da paixão por carros e motores maltrata o automobilismo nas mais diversas instâncias de poder.

Não é de hoje que o automobilismo tem sofrido no Distrito Federal. Nosso maior símbolo é o autódromo, fechado desde 2014, promessas de abertura se esticam e até agora não saíram do papel.

Quer assistir alguma competição como Stock Car, Fórmula Porsche, etc? Vá para Goiânia! É o que tenho feito. Essa é nossa triste realidade. Ainda sim, outras categorias ainda respiram na cidade: o kartismo, por exemplo. Seja amador, rental ou profissional, essa é uma das poucas modalidades que ainda sobrevivem por aqui, mas, se depender do poder público, ela também precisa acabar.

No dia cinco de abril Ferrari Kart foi surpreendido com uma notícia que dizia que o MPTDF recomendou ao GDF a demolição do kartódromo, por falta de licenças de funcionamento, de contrato e com a afirmação de não pagava suas taxas. Na última sexta-feira, o DF Legal (antiga AGEFIS), chegou para cumprir a tal recomendação.

Entusiastas, pilotos e profissionais se juntaram na última semana para protestar contra a demolição do kartódromo. Foto: Tecnokart.

A fórmula você já conhece: tratores, fiscais, canais de TV e por aí vai. Com uma liminar judicial em mãos, o espaço conseguiu suspender a ação. Na liminar, o juízo entendeu que o espaço apresentou toda a documentação necessária para seu funcionamento. O Ferrari Kart está no antigo estacionamento do Cine Drive In desde 1999, quando o autódromo era administrado por Nelson Piquet. De fato, a situação legal do espaço é frágil, mas demolir sem nenhuma outra opção é pouco razoável. Razoável seria o diálogo.

“Estamos procurando junto aos órgãos competentes reuniões com a Terracap, BRB (atual gestor do autódromo), com intuito de entender essa iniciativa e regularizar qualquer pendência”. Yuri Alexander Mendes, proprietário do Ferrari Kart.

Não seria então mais moderado um acordo, mesmo que temporário? Enquanto não se faz uma nova licitação do autódromo, deixem o kartódromo por lá. O MP recomendou, não determinou. Além disso, a agenda do espaço está cheia de eventos ao longo do ano. Mas não, é melhor demolir e nos deixar com ainda menos opções: sem autódromo e sem pista de kart. Brasília merece mais que isso!

"O Ferrari Kart é uma referência em Brasília, um fomentador do automobilismo. Até por que o kartódromo do Guará não tem a modalidade rental (mais democrática). Temos no centro de Brasília uma escola de pilotos. Desativar o kartódromo nesse momento, dessa forma, é uma coisa contrária ao bom senso (…) e aqui eu falo em nome de todos os cidadãos de Brasília que tem o Ferrari Kart como uma opção". Liander Michelon, piloto de kart rental.

A cidade de grandes pilotos, de corridas históricas, de pistas largas e da paixão por carros e motores maltrata o automobilismo nas mais diversas instâncias de poder. Nunca poderíamos ter ficado tanto tempo sem um autódromo e o que vivemos hoje é uma vergonha nacional. E enquanto a reforma se arrasta, a PPP não sai, ainda querem demolir um dos poucos espaços de formação de novos pilotos, um dos poucos espaços em que ainda podemos manter viva a paixão pelo esporte. Às vezes, parece que a falta de bom senso é o sentimento que guia alguns gestores públicos.

Enquanto não se tem uma proposta estruturada para o autódromo, deixem o Ferrari Kart em paz…