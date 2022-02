Tecnokart: um dos maiores torneios de Kart Rental do Centro-Oeste

Com mais de 150 pilotos, o campeonato está ainda melhor em 2022.

Recentemente postei aqui na coluna um texto falando sobre o Kart Rental, uma modalidade que além de crescer a cada ano tem se organizado cada vez mais. E, ao mergulhar nesse universo, acabei conhecendo o Tecnokart, um dos maiores torneios de Rental Kart do Centro-Oeste, que chega em 2022 em sua 8ª edição em Brasília com novidades em suas categorias.

Tecnokart: a temporada 2022 começa dia 22 de março! Imagem: Divulgação.

O torneio que chegou em Brasília em 2015 e teve a participação de 14 pilotos, terá mais de 150 pilotos em 2022. O NTSec Tecnokart será dividido em quatro categorias: Elite, Pro, Estreantes e Só para Elas. E eu estarei participando em algumas etapas na categoria Estreante e contando para vocês todos os detalhes!

A principal categoria, a Elite, contará com 20 dos principais pilotos da modalidade no Distrito Federal. Nomes importantes no cenário local e nacional já garantiram presença na disputa pelo título. Dentre eles está André Martinho, atual bicampeão do Tecnokart e piloto da Equipe Piloto Caro, Raphael Pegoraro, Gustavo Shimoda, Eduardo Prola e Bruno Lemier que se destacam também nas pistas pelo Brasil.

André Martinho, atual bicampeão do Tecnokart e piloto da Equipe Piloto Caro. Foto: Tecnokart

Gustavo Dutra, um dos organizadores do evento, informou para a coluna que tem uma boa expectativa sobre a volta do público, já que desde o ano passado o evento é fechado devido à pandemia. Em relação a categoria elite, Gustavo afirma que: “alteramos o regulamento no quesito da ordem de largada que era com a tomada de tempo e esse ano faremos o grid invertido em relação à tabela de classificação dando mais equilíbrio e uma imprevisibilidade maior ao resultado. Além disso, teremos o retorno da categoria feminina e 40 pilotos na categoria Estreante e uma estrutura maior e melhor para promover a modalidade.”.

Pilotos do Tecnokart. Foto: Tecnokart.

A outra categoria, a Pro, contará com a participação de 80 pilotos que já possuem experiência em competições e será disputada em 10 etapas, sendo cinco da Fase Classificatória e cinco da Fase Final.

Na categoria Estreantes (a minha categoria!), serão 40 postulantes ao título, sendo esta categoria destinada para pilotos estreantes no Tecnokart e para pilotos com pouca ou nenhuma experiência em torneios. A categoria Estreantes, que será disputada em cinco etapas tem como objetivo principal proporcionar aos pilotos um amadurecimento técnico para que possam participar futuramente em torneios com nível técnico mais elevado.

“Tivemos a experiência em outras quatro edições da Categoria Estreantes e hoje podemos dizer que é uma excelente oportunidade para quem quer iniciar nas competições de Rental Kart, pois proporciona disputas com adversários de nível técnico parecido, contribuindo para uma evolução mais efetiva. “Além disso, o contato com o ambiente de uma competição superior permite um crescimento e entendimento sobre a modalidade”, comenta Gustavo Dutra.

A novidade para 2022 será a categoria Só para Elas, exclusiva para mulheres. A categoria foi pensada devido ao sucesso do evento em 202, de corrida única, que contou com a participação de 35 pilotos. Alice Alinne, organizadora da categoria comenta sobre a oportunidade de agora termos um torneio: “O evento Só para Elas, foi um sucesso e esperamos que a criação da categoria seja um incentivo ainda maior para a prática do kartismo pelas mulheres”. O torneio contará com cinco etapas e serão 20 vagas disponíveis.

O Tecnokart será pela 7ª vez disputado em sua totalidade no Kartódromo Ferrari Kart, localizado no Plano Piloto. Yuri Mendes, proprietário, afirma que “ o Ferrari Kart atende cerca de 90% dos campeonatos de rental kart em Brasília. Entre eles, um evento nacional onde estão reunidos 240 pilotos de 14 estados diferentes. (…) O Ferrari Kart conta com uma frota de 40 karts e todos eles equalizados pelo piloto número 1 do ranking nacional, André Martinho (Piloto Caro), que também é piloto exclusivo do Kartódromo. Possuímos duas frotas de kart. Uma com motores de 13hp, voltado ao público menos experiente e os karts de 17HP que tem motorização parecida com o kart profissional (categoria F4). Além disso, estamos incentivando a categoria feminina, realizando o TK só para elas e oferecendo descontos nos treinos para as pilotos inscritas”.

