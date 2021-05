Conheça o Zoe E-Tech: o urbano elétrico da Renault

A Renault lançou no Brasil o novo Zoe E-Tech. O evento aconteceu por meio de uma transmissão on-line e eu acompanhei tudo!

O Zoe é claramente urbano e está focado na mobilidade do nosso cotidiano. Não espere a potência de um híbrido, ou de um elétrico como o I3 da BMW (que já falei aqui na coluna), mas a bateria de 52 kWh faz sua autonomia chegar a 385 quilômetros, mais que suficiente para o dia-a-dia, junto com seus 135 cv de potência e 25 kgfm de torque. O carregamento rápido permite rodar mais de 100Km com pouco de 30 min de carga

Confesso que mais do que o design, o que mais me chamou atenção foi a tecnologia embarcada e a modalidade de assinatura (que tem crescido muito no país). O Zoe aumentou a sua autonomia com ajustes significativos na sua eficiência energética. O carro saiu de 150 quilômetros (em sua primeira versão em 2012) para mais de 380 quilômetros na versão atual. Elementos como a frenagem regenerativa e o modo de eco-condução contribuíram nessas melhorias.

Interior do novo Zoe E-Tech da Renault. Foto: Divugação.

Sabemos que a eficiência de um carro elétrico está muito conectado a como o motorista guia o carro, por isso a aposta em um painel bem completo capaz de auxiliar o motorista a entender o impacto do seu estilo de direção na performance do veículo.

O Renault Zoe foi o pioneiro na Europa e se tornou o carro elétrico mais vendido por lá. Agora, na terceira geração, o modelo começa a ser vendido no Brasil em duas versões de acabamento: Zen (R$ 204.990) e Intense (R$ 219.990).

Powertrain do Renault Zoe E-Tech. 135cv de potência e 25kgfm de torque. Foto: Divulgação.

“Em um mercado elétrico em forte crescimento, a Renault confirmou sua liderança na Europa, com alta de 101,4% em comparação com 2019, ou seja, dobramos nossas vendas de veículos elétricos. O Zoe é o carro 100% elétrico campeão de vendas na Europa, com mais de 100 mil unidades vendidas no ano passado, e líder nos principais mercados como a França, que é a nossa casa, mas também na Alemanha, que é outro importante e disputado mercado. O novo Zoe E-Tech é um veículo que chega para fortalecer a nossa liderança na venda de veículos elétricos, também aqui no Brasil”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Cockpit do Renault Zoe E-Tech. Foto: Divulgação.

Mas você também pode optar pela modalidade assinatura. O novo Zoe E-Tech também está disponível no Renault On Demand, o serviço de assinatura de longa duração da marca, pioneiro entre veículos elétricos do mercado brasileiro. Para o plano de 36 meses e 1.000 km por mês, o valor mensal é de R$ 3.890. Você precisa colocar na ponta do lápis para saber se essa modalidade te atende.

Os carros elétricos ainda têm uma longa jornada para ganharem mercado no Brasil. Mas a cada ano as montadoras apresentam veículos mais eficientes e desenhados para as demandas da vida urbana. Longe de ser popular, esses veículos ainda são opção para quem tem o bolso mais fundo e tem o desejo de se deslocar com zero emissão. O Zoe tem um dos melhores preços do mercado, mas ainda muito acima do ticket médio nacional.