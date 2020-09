Uma nova era nas estradas: carros híbridos e elétricos

PUBLICIDADE

Muita gente nunca dirigiu, muito gente nunca viu, mas os carros híbridos e elétricos estão ganhando espaço nas ruas da cidade e, aos poucos, mais consumidores começam a aderir às novas tecnologias. A primeira coisa é deixar de lado qualquer preconceito. Os carros têm força e velocidade sim, não são mais lentos que os à combustão e têm muita tecnologia embarcada.

Fui convidado para conhecer a linha elétrica e híbrida da BMW no BMW Roadshow Experience organizado pelo Grupo Eurobike. Dirigir uma BM é sempre um prazer! Testei dois carros muito diferentes no estilo, proposta e motorização. O primeiro foi o I3 (100% elétrico) e o segundo foi o 530e (híbrido). Então vamos à experiência.

Dirigir um carro 100% elétrico é sempre divertido e diferente. O carro não tem a costumeira vibração gerada pela combustão. Silencioso, a resposta no acelerador do I3 é imediata. São 170 cavalos no carro que esconde em seu pequeno tamanho muito espaço interno e vai de 0 à 100 km em 7,3 segundos. Quando você pisa fundo escuta (bem baixo) o som do motor elétrico trabalhando, e o que a gente ouve é o som do futuro. Ou seja, se você acha que carro elétrico não tem performance, eu posso garantir: você está muito enganado!

O I3 também utiliza uma série de acabamentos em material reciclado, como um painel de madeira de reflorestamento, além de fibras naturais nos forros que, dentro de um carro elétrico, o tornam ainda mais atraente para quem curte sustentabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O toque final são as portas “suicidas”, mas não se assuste com o nome. O carro é bem seguro e as portas abertas dão amplitude e, segundo a própria BMW, “a sensação de um espaço integrado”. Fechadas, as portas traseiras fazem o papel da coluna lateral. Um carro urbano, moderno e capaz de carregar a família com conforto.

O 530e é uma outra experiência. Híbrido, ele trás consigo duas motorizações. Um TwinPower Turbo a gasolina de quatro cilindros de 184 cavalos e um motor elétrico de 95 cavalos. O resultado é uma potência combinada no sedan de 252 cavalos. O carro pode fazer até 38 quilômetros por litro e a eficiência energética é um elemento central no veículo.

Ele possui vários modos de direção e o meu favorito, sem dúvidas, é o esportivo. Nele, o 530e ganha agressividade no conta giros e, na tela central, aparecem os medidores de torque e potência. O carro é muito silencioso (como a maioria dos híbridos) e, para você ter uma sensação mais divertida gerada pelo mais de 250 cavalos, as caixas de som emulam o som do motor. Confesso que, para mim, isso fez toda a diferença na hora de dirigir a máquina.

Os dois carros da BMW podem carregar seus motores elétricos em tomadas específicas (que você pode adquirir junto com o veículo). Entre o estiloso elétrico urbano e o elegante sedan híbrido, qual você escolheria?