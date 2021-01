Um ano que vai deixar poucas saudades

PUBLICIDADE

Eu fiquei o ano passado todo imaginando como estava sendo a rotina dos que estão estudando para concursos públicos. Sempre que me imaginava, pensava o quanto seria difícil enfrentar as adversidades de 2020.

Com a economia em baixa, muitos perderam seus empregos. Os que tinham alguma economia, provavelmente tiveram que gastar. O cenário de incerteza tomou conta de quase todo o ano.

Além dos desafios pessoais e dificuldades financeiras que o ano apresentou, várias notícias desanimaram os concurseiros. A PEC da Reforma Administrativa foi uma delas:

Outra bomba, foi a Lei Complementar n. 173/2020 que tornou possível a nomeação apenas dos cargos vagos por vacância:

Por aqui, sempre tentei deixar o ânimo dos futuros colegas concursados (como gosto de dizer nos meus vídeos do Canal Defensolândia) para cima. Todas as notícias desse ano poderiam ser piores. Vimos um grande desespero por parte dos governantes que espelhavam o ânimo da população. Nem poderia ser diferente, pois estamos enfrentando o desconhecido.

Quem estuda para concursos públicos também está enfrentando o desconhecido. O que desconhecemos dos exatos pontos do edital que serão cobrados, ou as diversas “pegadinhas” que o examinador gosta de aplicar nas provas. Além desses desconhecidos, nesse ano ainda foram somadas as diversas incertezas já mencionadas.

Entendo que seja muito fácil falar do alto das minhas tantas aprovações e nomeações. Sei que cada um tem seu caminho a ser percorrido e na vida bandida de concurseiro eu já venci. O que eu espero e me motiva a criar conteúdos, ministrando aulas ou fazendo postagens no meu Instagram, é que vida de vocês seja um pouco menos sofrida, quando o assunto é estudos para concursos públicos.

O desconhecido continua sendo o desconhecido. As horas de estudo continuam sendo só de vocês. A tensão pré, pós ou durante as provas eu não sofro mais. O que eu posso oferecer é um pouco sobre a minha jornada e como superei alguns obstáculos. Isso é o que eu tenho feito por aqui. Falando nisso, lembre de fazer a tecnologia sua aliada:



Estamos fechando 2020. Para alguns “finalmente” para outros “já”. Aos que se mantiveram firmes nos estudos num ano como esse, merecem os sinceros parabéns! Estudar sem perspectiva de editais, ou mesmo nomeações, não é fácil. Saibam vocês que isso demonstra o comprometimento de vocês com o sonho de se tornarem parte do nosso Estado.

Por isso, mantenham a concentração 2021 tem muitos motivos para ser um ano melhor. Surgem várias notícias sobre possíveis editais, muito esperados, como é o caso do Senado Federal. Lembrando que é um ano pré-eleitoral e isso significa que devemos ter muitos concursos, pois os governantes gostam de chegar em anos eleitorais com grandes listas de aprovados, usando isso na disputa eleitoral vindoura.

Além disso, existem chances de que o represamento das provas desse ano gere uma quantidade maior de provas no ano que vem. O que foi observado é que muitas provas programadas e até mesmo agendadas em 2020 foram postergadas. Provavelmente teremos essas provas acontecendo em 2021. Logo, a preparação deve ser intensificada.

Lembrem disso no momento em que forem exercer as suas funções, pois vocês exercerão. 2021 será um ano cheio de realizações, continuemos acreditando. Vamos em frete. Estou com vocês nessa!