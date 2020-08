O conto de fadas dos concurseiros

PUBLICIDADE

Muitas pessoas criam um distanciamento social, com barreiras amorosas. Dizem que não querem se envolver enquanto estudam, pois, um relacionamento toma muito tempo da rotina. Segundo essas pessoas, normalmente são as horas de estudos que acabam sofrendo e afastando do objetivo profissional.

Talvez essas pessoas estejam erradas. Durante muito tempo também fiz parte desse grupo de pessoas que pensavam ser negativo um relacionamento durante os estudos. Hoje já não penso da mesma forma, já que encontrei exemplos de relacionamentos que ajudaram na conquista da vaga de concurso. Contudo, os relatos positivos desse tipo de experiência não demonstram uma trajetória fácil.

Ao que tudo indica, os efeitos de um relacionamento dependem muito de como os envolvidos se comportam com seus sentimentos em relação ao outro. O tempo sempre vai ser escasso, mesmo depois de já estar aprovado. O grande desafio da sociedade moderna gira em torno de administrar o tempo de forma eficiente.

Entrevistei, no Canal Defensolândia, um casal que é exemplo positivo no campo dos relacionamentos versus estudos para concursos. Assistam para entender como esse casal conseguiu o seu “felizes para sempre”, no mesmo cargo público a ainda criaram um método de estudos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Link: https://bit.ly/HHDefensoralSergioeDominique