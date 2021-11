A constante ausência do concurseiro

Você já deve ter se perguntado o motivo de não ter passado ainda, ou mesmo por que estuda tantas horas, mas não vê resultado na hora dos simulados ou provas de concursos públicos. Talvez a resposta esteja na constante ausência do concurseiro.

Exemplo disso é um reflexo comum que é possível observar hoje e sempre. Numa sala de espera antigamente havia revistas e as pessoas se concentravam em lê-las. Hoje temos nossos celulares ou tablets para nos distrair em situações constrangedoras ou incomodas em socializar com as pessoas que estão ao nosso redor.

Estamos buscando alegria o tempo todo e isso vem gerando essa ausência. O problema é: se todo o tempo estamos alegres, como vamos dar valor a esses momentos ou mesmo distinguir dos momentos de dificuldade. Costumo recitar “o mel não é o mel sem o vinagre”. Inclusive já falei um pouco sobre isso por aqui.

Dizem que isso é um problema da atualidade. Dizem que as telas estão sugando a nossa atenção. Alguns até divagam sobre os efeitos disso na nossa saúde mental. No entanto, acredito que sempre fomos assim. A diferença de agora para antes é a facilidade desse acesso e uma obesidade mental.

Onde está o mal

Eu acredito que o mal está na excessiva necessidade de atualização. Não acredito que os nossos aparelhos eletrônicos são o problema per si. O problema está em como você usa a tecnologia. Acabamos gerando presença virtual em detrimento de ausência física.

Assim como aviões e a energia nuclear podem ser benéficos ao ser humano. Tivemos exemplos de carnificina ao longo da história recente da humanidade, utilizando essas tecnologias. É uma questão de disciplina e inteligência.

Todo esse acesso potencial à informações e atualizações constantes sobre notícias e informações transporta você para uma dimensão que não tem relevância. Digo isso porque muitas vezes essas informações têm uma vida útil bem pequena. Também são chamados de ruídos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse apelido dado às informações faz todo o sentido para mim. O ruído é algo incomodo, gera distração, impede de ouvir o que você precisa, tira a sua concentração, etc…

Pelo que vejo já passamos a era da informação e estamos vivendo a era da obesidade mental. São tantas informações gerando ruídos que a nossa dieta mental é altamente calórica e pouco nutritiva.

Logo, é preciso estudar muito. Isso é inegável. No entanto, além da eficiência, também é importante ter eficácia nos estudos. Contudo, acho que isso é uma conversa para outro artigo.

Se você gostou dessa reflexão, deixo o meu Instagram aqui para você poder acompanhar os conteúdos que publico por lá.