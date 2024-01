Sandô e as expectativas devidamente alcançadas

No mar de hamburguerias super hypadas, hiper precificadas e com entregas duvidosas, o Sandô traz um respiro de alívio

Sempre tento me apegar àquela máxima de que é melhor criar uma planta do que ter expectativas para evitar a fadiga da decepção. Porém, com o Sandô – Sanduíches Orientais, foi praticamente pôr à prova a regra, tornando-a praticável, visto que todos os conhecidos que foram só me deram feedbacks pra lá de positivos.

A operação, que começou apenas como delivery em uma dark kitchen em Taguatinga, ganhou fachada e loja na Rua 08, em Águas Claras, em agosto do ano passado. De lá para cá, consegui provar apenas o kimchi de fabricação própria, que já conquistou meu paladar.

Pois bem, 2024 chegou e finalmente consegui matar a curiosidade. Já adorei a localização bem próxima à estação Arniqueiras, o que facilita a chegada de quem vem tanto do Plano Piloto quanto das cidades vizinhas, como Taguatinga e Guará, e quer evitar o temido engarrafamento da cidade.

A loja é pequena, mas suficientemente confortável para aproveitar o cardápio, que se inicia com Croquetô (Croquete de porco temperado com molho teriyaki, cebola, bechamel. Empanado na farinha panko e finalizado com cebolinha – 3 unidades por R$ 16,70). Foram poucas as vezes em que encontrei uma fritura tão bem feita como essa: crocância na medida por fora e um recheio muito suculento por dentro.

No menu de sanduíches, quase fui com o Katsu Sandô (Relíquia da culinária japonesa. Pão de forma da casa, carne de porco empanada na panko, picles, maionese Dijon e repolho cortadinho por R$ 31,70), o carro-chefe da seção. Mas foi o Teriyaki Burger (Pão da casa, 2 carnes, blend de queijos do Sandô, molho teriyaki, cebola, picles e maionese japonesa feita pelo chefe por R$ 30,90) que me chamou de fato.

Vou começar elogiando o pão, feito pela Gamela, em parceria com a casa. Macio, não desmancha e nem fica ensopado. O molho, equilibrado, como um agridoce deve ser. Já os blends com queijos e picles trazem a composição perfeita entre acidez e gordura.

Para acompanhar, provei ainda a Batata Nori (Batata frita temperada com alga marinha e sal por R$ 14,90). E que sabor! Agora vai ficar difícil para as outras porções de batata para sempre, para mim. Digno de processo, hein, Sandô?!

À primeira vista, você pode subestimar o Prensadinho (Pão de forma da casa, carne bovina, picles e maionese japonesa do Sandô por R$ 19,70), mas ele também é exemplo de que o simples bem feito sempre é a pedida correta. Mais um entrando na lista de melhores custo-benefício de 2024, sem sombra de dúvida.

No mar de hamburguerias super hypadas, hiper precificadas e com entregas duvidosas, o Sandô traz um respiro de alívio não só para Águas Claras, mas para Brasília como um todo, de que, sim, ainda é possível pensar em um produto que foge da mesmice sem forçar a invenção da roda, basta tratar as referências culinárias com seu devido apreço.

Em outras áreas não sei, mas que comecei 2024 comendo bem, isso eu não posso negar.