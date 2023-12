Não quer cozinhar no Natal? Aqui vão opções de encomendas!

lgumas casas estão com ótimos cardápios de encomendas para salvar sua ceia e te poupar trabalho

Sim, o ano realmente acabou, e o Natal já está aí! Se você faz parte da turma que não abre mão de comida boa, mas não quer deixar de aproveitar o dia 24 para ficar na cozinha, algumas casas estão com ótimos cardápios de encomendas para salvar sua ceia e te poupar trabalho e, por isso, decidi fazer essa coluna extra para o resgate dos fugitivos do fogão.

No Olinda Bar e Restaurante (202 Sul e Taguatinga), é possível encomendar a porchetta recheada com linguiça artesanal pururucada (2kg – R$ 250); o bacalhau nas natas gratinado com queijo (1kg – R$ 250); o Chester ou peru marinado no espumante, assado em baixa temperatura, acompanhado de batata baby assada com flor de sal e alecrim (unidade R$ 350); e o escalope de filé mignon com molho de shitake (2 kg – R$ 280); e ancho angus de carne de sol assado na brasa (2 kg – R$ 320).

Para acompanhar, as sugestões são: salada de frango defumado (R$ 170/kg); salada de bacalhau com risoni e azeitonas pretas (R$ 250/kg); couscous marroquino com amêndoas laminadas (R$ 90/kg); salada caprese com tomates assados, muçarela de búfala, pesto genovês e alface baby (R$ 160); arroz de castanha (R$ 90); batatas baby assadas com alecrim e flor de sal (R$ 80); escondidinho de cogumelos: shitake, shimeji e paris (R$ 170); e farofa de banana (R$ 80).

Há ainda uma tábua de frios (R$ 390), que inclui um pão de fermentação natural, queijos Gruyère, gorgonzola e parmesão; salame italiano, presunto de parma, lombinho canadense defumado; frutas frescas e secas; pastilhas de queijo, caponata de berinjela, peito de peru, frango e grão-de-bico.

Um clássico das festas de fim de ano, o pavê não pode faltar em uma boa celebração. A casa oferece a receita em duas versões: tradicional (R$ 140 – 2kg) e pavê duo (R$ 160 – 2kg): mistura deliciosa de creme Moça, biscoito champanhe e creme de chocolate, finalizada com brigadeiros e morangos. A rabanada (R$ 100 – 1kg) também marca presença.

As encomendas podem ser realizadas por meio dos telefones: (61) 3532-2958 (Asa Sul) e (61) 3562-5177, ou nas unidades. As retiradas acontecem nos dias 24 e 31 de dezembro, a partir das 15h.

Na Casa Almería (104 Sul), além de encomendas, alguns produtos também possuem disponibilidade no balcão. Entre as opções estão a Gran Tábua (presunto cru, presunto alemão, salame italiano, salame hamburguês, queijo gorgonzola, queijo parmesão, pães da casa, azeite temperado, morangos frescos, geleia e coalhada seca da casa), para seis pessoas por R$ 250,00; Box Especial de Natal (presunto cru espanhol, pastrami da casa, copa italiana, mortadela italiana, salaminho com borda de pimenta, queijo Edam, gorgonzola, brie folhado com mel, figo e frutas vermelhas, coalhada seca da casa, azeite com ervas, seleção de pães da casa, geleia de morango e mix de nuts), para dez pessoas por R$ 450,00; Quiche de alho poró, R$ 110,00 um quilo; quiche de jamón, R$ 125,00 um quilo; pastas variadas (molho pesto de manjericão, molho provençal, coalhada seca, homus, caponata de berinjela, babaganoush, geleia de morango e geleia de frutas vermelhas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como estrela da noite, Poulet Natal (peito de frango feito no sous vide ao molho cremoso de cogumelos e bacon), R$ 130,00 o quilo; Filé Mignon e Gorgonzola (escalope de filé mignon na fonduta de queijo gorgonzola), R$ 298,00 o quilo; Pernil Especial (pernil marinado por dois dias com vinho branco e especiarias, levemente defumado e assado por seis horas, acompanhado de molho do próprio assado e farofa natalina), R$ 395,00 uma unidade.

De acompanhamento, o tradicional Salpicão de Frango defumado sai a R$ 82,00 o quilo; Arroz Natalino, R$ 68,00 o quilo; Farofa Especial de Natal, R$ 85,00 o quilo; Cuscuz Marroquino, R$ 88,00 o quilo, e Ravioli Caprese, R$ 95,00 o quilo. Os pedidos podem ser feitos na loja ou através do número (61) 99582-8131.

Para um Natal com ares e sabores mais italianos, o Cantucci Osteria (403 Norte) preparou um cardápio com Carpaccio in Crosta di Pepe (Carpaccio de rosbife em crosta de pimenta e ervas, molho de mostarda, alcaparras e parmesão. Acompanha torradinhas de pão de longa fermentação R$ 59); Burrata Cantucci (Burrata inteira (150g) acompanhada de focaccia de tomatinhos confitados, pesto e azeite aromatizado R$ 79); Brie Croccante (Queijo Brie (500g) envolto por massa folhada e assado com calda de caramelo salgado com amêndoas R$ 99); Risoni al Merluzzo (Salada fria de massa com bacalhau, azeitonas preta, tomates e pimentões conflitados, cebola roxa caramelizada, ciboulette e ovos cozidos R$ 89). Todos como sugestão de entradas.

Como principais: Wellington (Filé mignon envolto por massa folhada, recheado com patê de carne e cogumelos, acompanhado de arroz milanesa gratinado e molho Malbec – 2 e 4 pessoas, R$ 190/R$360); Porchetta (Barriga de porco pururucada e assada, recheada com castanhas, ervas, pagratatto, acompanhada de molho de pimentas verdes e farofa da casa – 4 pessoas, R$ 350); Conchiglioni di Merluzzo (Massa em formato de concha recheada com lascas de bacalhau, alho poró, cebola caramelizada, aspargos verdes, azeitonas pretas gratinado ao bechamel de alho confitado – 2 e 4 pessoas, R$ 195/R$380); Lasanha Tre Funghi (Massa fresca verde, cogumelos shitake e shimeji em creme, queijo mozarela e parmesão, pomodoro pelatti italiano e castanha do Pará – 2 pessoas, R$ 180); Chester Birra Nera (Chester marinado e assado em cerveja preta, acompanhado de farofa de pancetta e batatas assadas ao alecrim – 4/5 pessoas, R$ 380).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cliente pode entregar sua travessa até o dia 22/12 para montagem do prato. Os pedidos serão aceitos até 23/12 e 30/12 até às 12h e retirados nos dias 24/12 e 31/12 até às 12h.