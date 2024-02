Haná faz bonito no rodízio e entra no meu radar

O japonês inova e mantém a qualidade, com opções mais em conta para quem busca opções diferenciadas para o almoço e jantar.

Anos se passaram desde a minha última visita ao Haná e, aproveitando esse clima de comidas mais leves pós-carnaval, achei uma boa oportunidade para bater o ponto e conferir como andam os preparos orientais da casa, que existe há muito tempo na cidade.

Começando pelo atendimento, eles estão afiados: nada invasivo nem aquele abandono. Ajuda também o fato de a casa manter o agora chamado Buffet Light, no qual os sushimen preparam mais de 40 peças de sushis e 11 opções quentes que ficam montados para consumo à vontade, a R$ 94,90 por pessoa.

Os preparos levam frutos do mar, peixes e algumas combinações mais abrasileiradas que funcionam como sobremesa para quem não abre mão de um doce ao final da refeição. Perguntei sobre a conservação, claro, e eles disseram prezar pelo frescor, não deixando ali exposto o que não é consumido, fazendo assim uma reposição para o próximo turno de clientela.

Provando algumas peças, realmente senti o peixe fresco, e o arroz não estava com textura de geladeira. Inclusive, vi algumas montagens em andamento quando cheguei para almoçar.

Porém, meu foco foi o Rodízio Premium (R$ 124,90 por pessoa), que engloba todas as peças dispostas no buffet, além das opções levadas à mesa pelos garçons. Nele, provei tartar de salmão, carpaccio de peixe branco, lula supermacia, carnuda e com sabor defumado, camarão empanado com molhinho de mel delicioso, além de um combo especial de hots de salmão, e uma sequência exclusiva com três sushis de massa de harumaki e recheios variados: um de alho-poró, outro de maionese apimentada e o terceiro com crispy de couve; além de um com camarão envolto em salmão, que me deixou na vontade de pedir uma tábua só dele para o almoço todo.

Ufa! Ao fim, a mesa ficou cheia e eu também. E o melhor, de comida boa. Para ajudar a degustar isso, indico fortemente a carta de vinhos, com importação da Trilix, com ótimos rótulos super em conta. Tomei um branco português bem suave e refrescante de R$ 85 que deixaria vários italianos caros no chinelo.

Entendo o apelo do Buffet Light, inclusive para quem tem pouco tempo de almoço e quer algo diferente para o dia a dia, com praticidade de chegar e se servir, mas o Rodízio Premium, com certeza, é a minha cara. Ainda mais porque sou indeciso e curioso, e lá dá para confiar no garçom para sugerir e te guiar no que vem até a mesa. Bom, outra vantagem é que os rodízios são oferecidos diariamente, no almoço e no jantar, e os valores não variam, no jantar nem no fim de semana.

Confesso que era parca minha lembrança do Haná, mas agora ele entrou no meu radar novamente, com o plus de ser concorrente frente aos japoneses em geral, nos quais até os mais simples parecem ter combinado de praticar preços surreais em jyos, hot rolls e kani.

Serviço:

Haná Restaurante Japonês

Almoço: de segunda a sexta, das 12h às 15h. Sábado e domingo, das 12h às 16h. Jantar: de domingo a quinta-feira, das 18h30 às 23h. Sexta e sábado, das 18h30 à 0h.