União quer tirar de Pernambuco a administração de Fernando de Noronha

O ministro do STF Ricardo Lewandowski é relator da ação sobre titularidade do Arquipélago de Fernando de Noronha na qual a União alega que o Estado de Pernambuco descumpre contrato de manutenção da (por ora) paradisíaca ilha no alto-mar do Atlântico.

Nova audiência entre as partes será dia 9, próxima terça-feira. O governo estadual é suspeito de autorizar edificações na faixa de praia e de uso sem o aval da Secretaria de Patrimônio da União.

Em suma, a ilha vive especulação imobiliária com pousadas e casas de luxo, mais voos e ultrapassa limite de visitantes.