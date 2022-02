União Brasil vai usar força da bancada para cobrar presidência de comissões

O União Brasil, sigla oriunda da fusão entre o Partido Social Liberal (PSL) e o Democratas (DEM), terá – após o aval da Justiça Eleitoral – o maior número de deputados da Câmara e vai usar o regimento interno para tentar emplacar presidentes nas principais comissões da Casa.

Atualmente, o PSL tem a maior bancada, com 54 deputados. O DEM tem 28. O União então somará 82 parlamentares. Conforme as regras da Câmara, a distribuição das comissões deve respeitar o tamanho das bancadas e dos blocos de partidos.

Caciques do novo partido já discutem nomes para o comando da Comissão de Constituição e Justiça – a mais concorrida -, atualmente presidida pela deputada Bia Kicis (PSL-DF). Governistas, no entanto, não querem perder a presidência da comissão, principalmente por ser ano eleitoral. Sob a gestão de Bia Kicis, o colegiado atuou alinhado à pauta do Planalto.