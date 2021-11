Um advogado político ou um político advogado?

O ex-ministro José Eduardo Cardozo bate ponto mais vezes na capital federal mas ainda não decidiu o projeto eleitoral

Com escritório advocatício em São Paulo e Brasília, o ex-deputado e ex-ministro José Eduardo Cardozo bate ponto mais vezes na capital federal. Ainda não decidiu projeto eleitoral. Mas alfineta o Governo. Para ele, a CPI da Pandemia foi trabalho importante de investigação. Como constitucionalista, cobra punição e espera iniciativa do PGR.

Bala no coldre

Cassado como deputado estadual, Felipe Francischini está retornando à Polícia Federal, de onde se licenciou como delegado quando se elegeu deputado federal anos atrás. Ele pretende assumir a Delegacia de Crimes Cibernéticos no Paraná, assim espera.

Cadê o doutor?

Indígenas em Brasília têm reclamado de falta de médicos no ambulatório de saúde direcionado às etnias dentro do Hospital Universitário da UnB. O HUB reforça que possui oito profissionais na equipe, e que a triagem é feita por enfermeiros e consultas com médicos são presenciais ou por internet. Mas os pacientes nunca os veem.