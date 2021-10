Turbulência comercial

Os fluminenses criticam a licitação do terminal do Santos Dumont (SDU), no Centro do Rio – a joia da aviação comercial no estado

Uma crise aterrissou nas salas do ministro da Infraestrutura, Tarcício de Freitas, do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT) – que capitaneia grupo político-empresarial para tentar salvar o aeroporto internacional do Galeão (foto).

Os fluminenses criticam a licitação do terminal do Santos Dumont (SDU), no Centro do Rio – a joia da aviação comercial no estado. Além de esvaziar as rotas do Galeão – o grupo de Singapura vai devolver a concessão – o edital faz o SDU subsidiar os aeroportos de Montes Claros, Uberaba e Uberlândia (MG), o que poderia ser feito na licitação do Pampulha (BH) e não aconteceu.

Longe e caro

Há outra preocupação, a dos empresários exportadores do Rio. Com o esvaziamento do Galeão, eles receiam ter que operar no distante porto seco de Viracopos (SP).