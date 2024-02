TSE cobra das plataformas selo de veracidade contra uso de IA

O TSE vem alertando as plataformas de conteúdo das redes sociais sobre fake news, mas este ano vai apertar o cerco pela criação de um selo de veracidade diante da preocupante ascensão de ferramentas de inteligência artificial (IA). As fake news ganharam mais dinâmica em formatos online e fazem vítimas em segundos. Enquanto veículos de mídia treinam equipes para combater conteúdos falsos, há preocupação com postagens de blogueiros que visam ao lucro — na maioria não são jornalistas, mas têm mais alcance que jornais e emissoras de TV. O desafio é maior, ainda, num Brasil onde a cultura política, pelo seu histórico, não contribui. Não bastasse o desafio das plataformas em criar filtros para identificar e avisar sobre conteúdos alterados, existe a manha dos maus políticos. Já houve um caso em que, flagrado em vídeo falando o que não deve, um prefeito alegou que foi vítima de traquinagens de IA.

Guarita

A situação é pior do que o divulgado. A Polícia Federal investiga, também, se todos os funcionários de plantão na noite da fuga dos dois detentos estavam realmente em seus postos na penitenciária de Mossoró, ou em “home office”. A suspeita é de que só o guarda da guarita pernoitava lá.

Lula irritado

Lula da Silva está em bronca com a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), madrinha de inquilinos da área social na Esplanada. Sobrou para ela, embora ministros sejam os alvos pela paralisia de programas importantes. Petistas de todas as tendências levaram a ele preocupações com as eleições municipais. O Governo está entregando pouco, ou quase nada nas cidades, após o primeiro ano de ajustes – e necessários.

Quepe & partido

General Luna e Silva, ex-diretor geral da Usina de Itaipu, se movimenta politicamente. Pretende disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR), sede da empresa, pelo Republicanos. A usina hoje é do PT.

Crise existencial

Ex-governador, o ministro do Desenvolvimento Social Welington Dias (PT) deve viver em crise existencial. O TSE está de olho em suas declarações de cor desde 2018. Num intervalo de apenas três eleições ele se disse amarelo, pardo e índio.

Sem verticalização

Começam a aparecer os Frankenstein pré-eleitorais. O PSDB do Piauí pela primeira vez vai apoiar o PT à Prefeitura de Teresina. Em Alto Paraíso (GO), a chapa será PT-PL.