Em junho do ano que vem se aposenta a ministra Ana Arraes, quem também vai se aposentar é o ministro Raimundo Carreiro



Há duas vagas super disputadas para ministro do Tribunal de Contas da União. Em junho do ano que vem se aposenta a ministra Ana Arraes. A vaga é da Câmara e a indicação está entre os deputados Soraya Santos e Hugo Leal.

TCU, o céu 2

Na vaga do Senado, para o lugar do ministro Raimundo Carreiro, os nomes na lista são a senadora Kátia Abreu – apadrinhada por Renan Calheiros, que emplacou Carreiro – e Antonio Anastasia, apadrinhado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.