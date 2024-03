TCU mira cartões corporativos da Presidência

O Tribunal de Contas da União vai intensificar a fiscalização dos gastos dos cartões corporativos do Governo Federal – inclusive, claro, o do presidente da República –, por meio de monitoramento simultâneo dos pagamentos. O assunto é tratado no processo 033.815/2023-2, de relatoria do ministro Aroldo Cedraz, e até essa semana ainda em análise.

O boom do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), investe na imagem do Estado através do turismo. Passou a semana em Portugal e, num encontro com o embaixador do Brasil, Raimundo Carreiro, pediu apoio para que a TAP aumente os voos para o Aeroporto do Galeão. Castro encontrou mais empresários do trade turístico e mostrou os bilhões de reais em investimentos que o Estado captou.

Gleisi animada

A eventual cassação do senador Sergio Moro incitou corrida de adversários. Pelo menos três bolsonaristas estão nos preparativos: o deputado Ricardo Barros, Paulo Martins (suplente do senador) e Sergio Souza, ex-suplente de Gleisi Hoffmann. Ela é a mais animada e comenta que tem chances de se eleger com a potencial pulverização dos votos dos outros três.

Longe de holofotes

O aeroporto de São Sebastião (DF), longe de holofotes, sem alfândega e sem posto policial, virou paixão de empresários, lobistas e políticos de Brasília. A pista recebe mais de 10 jatos por dia. Um deputado foi visto com seis malas há dias. Muita carga e descarga é registrada por ali.

Roupagem & hábitos

Em tempos de estrago da Lava Jato em malfeitos confessos, empreiteiras investem no marketing. O novo nome da OAS é Metha, e o da Odebrecht é Novonor (Nor de Norberto, o fundador). O Tribunal de Contas da União está de olho na tentativa de retomada de seus contratos com o Governo. Quer saber se nova roupagem vai mudar velhos hábitos.

IDP à distância

O Ministério da Educação deu aval para o recredenciamento do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília, de Gilmar Mendes, para cursos de ensino à distância.