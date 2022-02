Solidariedade faz ofensiva sobre Alckmin para fechar com Lula

Paulinho da Força confirma articulação, mas ex-governador ainda faz mistério.

Em meio à indefinição do ex-governador Geraldo Alckmin sobre qual partido irá se filiar – PSB e PSD estão no radar – corre por fora o Solidariedade, cujos caciques intensificaram as conversas e convites para que o ex-tucano ingresse na legenda para ser oferecido a Lula da Silva (PT) como seu vice.

Recentemente, Alckmin foi recebido por dirigentes sindicais do partido: Miguel Torres, presidente da Força Sindical, João Batista Inoccentini, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, e Sérgio Luiz Leite, presidente da Federação dos Químicos de São Paulo. Após o encontro, o ex-governador reafirmou que pretende definir a legenda em março.

À Coluna, o presidente nacional do Solidariedade, deputado Paulinho da Força, afirma que as conversas continuam: “Reafirmo o meu convite para que ele se filie para ser vice de Lula. Ele ainda não respondeu, mas aguardamos que seja positivo”.

Sobre a disputa com outras legendas pela filiação do ex-governador, Paulinho considera “normal, já que o Alckmin é um bom nome para compor chapa”. O deputado afirma ainda que o ex-tucano tem experiência política e administrativa: “Foi governador do maior Estado do Brasil e é um grande político. Mas espero que escolha o Solidariedade”.