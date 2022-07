Renan derruba palanque de Ciro em Alagoas e PDT fecha com Lula

Há um mês, o pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes, atacou nas redes sociais o senador Renan Calheiros (MDB), principal aliado político de Lula da Silva em Alagoas, e o associou a roubalheiras. Renan deu o troco.

Conseguiu atrair o ex-governador Ronaldo Lessa para o seu grupo político. Principal nome do PDT no Estado, Lessa, hoje vice-prefeito de Maceió, será candidato a vice na chapa do afilhado de Renan, Paulo Dantas (MDB) ao Governo. Dantas é hoje o “governador-tampão” até dezembro, em eleição indireta, e candidato à reeleição em outubro.

Em nota divulgada, o PDT informa que mantém o apoio a Ciro. Mas é só figuração. O diretório em Alagoas estará, de fato, no palanque de Lula – e não de Ciro Gomes.