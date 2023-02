PT e PSDB ensaiam aliança para comandar CREDN

Há uma tentativa nos corredores da Câmara de uma aliança entre o PT e PSDB para controle da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, das mais importantes da Casa. O PT espera o comando, numa negociação em que o federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) pede o apoio do tucano Aécio Neves (MG), que tem forte ingerência na comissão. Em 2021, o PT apoiou a eleição de Aécio para a comissão, tirando, segundo petistas, “o mineiro do ostracismo”. Vale lembrar que a CREDN acumulará a estratégica Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, do Congresso Nacional. Para o Governo, é fundamental ter esta comissão para que o Legislativo seja o “puxadinho” do Itamaraty na execução da política externa do presidente Lula da Silva. Ocorre que, segundo fontes ligadas ao tucano, Aécio não pretende ceder tão fácil a vaga, e pode negociar um acordo suprapartidário para manter o comando.

Hello, Biden

O presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana, destacou para empresários de Brasília que o Brasil retomou a diplomacia comercial com o mundo sob o Governo de Lula da Silva. Viana palestrou no encontro do grupo LIDE. Salientou que Lula reabriu portas comerciais com países da América Latina (Argentina é um dos focos), com a Europa – citou em especial a Alemanha – e com nações da África. Há uma expectativa no comércio bilateral com os EUA, com a iminente reunião do Barba com Joe Biden.

Barba & Castro

O grupo do PT carioca tenta aproximação sem muito sucesso com o Governo de Cláudio Castro (PL) – que tem se mostrado suprapartidário apesar do alinhamento a Jair Bolsonaro na campanha. Enquanto isso, Castro e o presidente Lula da Silva vão se aproximando em prol do Rio. Os que sobem na cotação local são o novo presidente da ALERJ, Rodrigo Bacelar (PL), e o secretário de Transportes Washington Reis (MDB) (ex-prefeito de Caxias), que elegeu seu irmão 1º Secretário da Mesa na Assembleia.

Porta das lamentações

As bancadas federais de Minas Gerais aliadas do Governo de Lula da Silva estão num chororô em Brasília atrás de cargos de 2º e 3º escalões. Além das visitas a palacianos, uma das portas mais procuradas na Esplanada é a do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Os deputados do PT e PSB, em especial, reclamam de desdém dos grãos petistas depois da vitória na eleição. Lembram que o Estado é o 2º colégio eleitoral do Brasil e eles fizeram a diferença para o Barba.

Saúde comercial

O mercado do Rio de Janeiro dá mostras de crescimento a despeito da recuperação fiscal bilionária da administração pública. O Estado registrou 4.949 novas empresas apenas no mês de Janeiro deste ano, segunda melhor marca do mês nos 214 anos da Junta Comercial (Jucerja). Em 2022, foram abertas 72.831 novas empresas. Destaque para a capital (2.982), Niterói (379), e Duque de Caxias (212). Saúde e comércio varejista são os que mais avançam na praça.

$hoppings

A Associação Brasileira de Shopping Centers comemora o faturamento de 2022 do setor no Brasil, que fechou em R$ 191,8 bilhões ( + 20% ) – número que mostra a recuperação do setor pós-pandemia em relação a 2021, quando o lucro foi de R$ 159,2 bilhões. A região Sudeste apresentou o maior faturamento com alta de 22%, superando a média nacional.