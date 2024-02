Presídios: plano anunciado há sete anos não saiu do papel

Há exatos sete anos – quando 126 detentos foram mortos em massacres em presídios do Amazonas, Rio Grande do Norte e Roraima –, o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, lançou um plano, com direito a cerimônia no Palácio do Planalto, que prometia verba de R$ 230 milhões para – entre outras medidas – a instalação de equipamentos de segurança nos presídios, como câmeras, raio-x e bloqueadores de sinal de celular. O recurso também seria destinado para construção de mais cinco unidades federais de segurança máxima. Nenhum saiu do papel e relatórios internos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) mostram que, desde o início de 2023, câmeras de segurança estão quebradas ou com a qualidade da imagem ruim (pontos cegos, sem monitoramento). A verba também seria destinada para a construção de muralhas, mas a estrutura só foi levantada na penitenciária federal de Brasília.

Pau que dá em Chico

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mantém a mesma postura que tinha com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre pedidos de impeachment contra o presidente Lula da Silva. Não vê motivos ou clima político. No mais recente, a oposição pede abertura de processo contra o petista pela crítica a Israel e comparação a Hitler.

Do próprio bolso

Partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro e da cúpula do PL o conselho para que deputados federais que vão ao ato de domingo, 25, na Avenida Paulista (SP), paguem as despesas – passagens e hospedagem – com recursos próprios e não usem um centavo de dinheiro da Câmara. O mesmo alerta foi enviado para senadores e deputados estaduais.

Volta de Delcídio

Um dos maiores expoentes do PT no centro-oeste, por muitos anos, o ex-senador Delcídio do Amaral acaba de se filiar ao PRD – fusão do PTB com Patriota – e lançou sua pré-candidatura a prefeito de Corumbá (MS). Soltou vídeo em rede social no qual anuncia a decisão de migrar para “o centro”. O plano também é eleger muitos vereadores no Estado.

Ala Rouanet

Quanto as escolas de samba do Rio de Janeiro receberam por meio da Lei Rouanet este ano? É o que quer saber o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) em requerimento encaminhado à ministra da Cultura, Margareth Menezes, que está em Cuba. Ele também pede um relatório detalhado sobre o processo de aprovação de cada projeto.

Apelo

Ao repudiar o caso de um homem negro detido pela polícia gaúcha após sofrer tentativa de homicídio por um homem branco, o senador Paulo Paim (PT-RS) critica a Câmara por ter “engavetado” o projeto (PL 5.231/2020) que veda a conduta de agente público fundada em preconceito de qualquer natureza: “É fundamental que a Câmara vote esse projeto”.